Fuat Oktay, Sancaktepe'de Esnaf ve Şehit Ailesini Ziyaret Etti

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları çerçevesinde Sancaktepe'de esnafı ve şehit ailesini ziyaret etti.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları çerçevesinde Sancaktepe'de AK Parti İlçe Başkanlığındaki buluşmanın ardından Sarıgazi Demokrasi Caddesi esnafını ziyaret etti. Yenidoğan Merkez Camii'nde cenaze namazına katılan Oktay, vatandaşlarla sohbet ederek hasbihalde bulundu. Programına esnaf ziyaretleri ile devam eden Oktay, vatandaşlarla selamlaşarak görüş alışverişinde bulundu. Oktay, şehit İbrahim İşcan'ın annesi Fatma İşcan'ı da evinde ziyaret etti. Program daha sonra Osmangazi Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde esnaf ziyareti ile sürdü. Son durak olarak ise Sancaktepe Ağasar Vadisi Sosyal Yardımlaşma Derneği ziyaret edildi. Burada vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği buluşmada Oktay, Türkiye'nin gelecek vizyonunda birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemini vurguladı.

Programa Oktay'ın yanı sıra AK Parti İlçe Teşkilatı üyeleri katıldı. - İSTANBUL