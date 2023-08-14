AK Partili Kasapoğlu, İzmir'de mekanda şarkı söyleyen vatandaşlara eşlik etti

14 Mayıs Seçimleri'nde AK Parti İzmir Milletvekili seçilen eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Kordon'daki bir mekanda şarkı söyleyen vatandaşlara eşlik etti. Kasapoğlu'nun renkli görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor BakanıMehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Alsancak Kordon'da bulunan bir mekanda şarkı söyleyen vatandaşlara eşlik etti.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

AK Parti'nin seçimlerde de kullandığı, Cengiz Kurtoğlu'nun seslendirdiği 'Duyanlara Duymayanlara' şarkısını söyleyen vatandaşlara el sallayan ve şarkıya eşlik eden Kasapoğlu ile beraberindeki heyetin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

İZMİR'DEN VEKİL OLDU

10 Temmuz 2018 ve 4 Haziran 2023 tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yapan Kasapoğlu, 14 Mayıs Seçimleri'nde İzmir 1. Bölge'den AK Parti milletvekili seçilmişti.