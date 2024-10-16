AK Partili isimden Destici'ye gönderme: Bu kararla Cumhurbaşkanımız da mı vatan haini oldu?

Kredi kartlarından yıllık 750 TL vergi alınmasına ilişkin teklif Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan talimatıyla geri çekildi. Bu adımı memnuniyetle karşılayan eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'ye de göndermede bulundu.

"O PAKET TOPLUMU DÜŞÜNMEDEN HAZIRLANDI"

Teknokratların hazırladığı vergi paketlerinin, toplum üzerindeki etkilerini hesaplayamayacaklarına dikkat çeken Tayyar, "O paket, toplumu nasıl bir araya getireceğini veya böleceğini düşünmeden hazırlandı. İşte bu noktada devreye siyasetçi girer, çünkü hesap verecek olan odur" dedi.

"AKLISELİM BUNU GEREKTİRİRDİ"

Özellikle kredi kartı limitinin 100 bin TL'yi aşması durumunda uygulanması planlanan 750 TL'lik kesintiyle ilgili tepkilerin Cumhurbaşkanı tarafından göğüslendiğini ifade eden Tayyar, "Bu paket geri çekildi, 750 TL'lik ödeme tamamen kaldırıldı. Aklıselim bunu gerektirirdi, en doğru adım buydu" sözlerine yer verdi.

DESTİCİ'YE GÖNDERME

Savunma Sanayi Fonu için limiti 100 bin liradan fazla olan kredi kartlarından 750 lira kesinti yapılmasını eleştirenlere "100 bin lira limiti olup 750 lira kredi kartı aidatı vermeyen DEM'i, Yunanistan'ı, Ermenistan'ı savunur" diyerek dikkatleri üzerine çeken BBP lideri Mustafa Destici'ye de göndermede bulunan Tayyar, "Bu kararla Cumhurbaşkanımız da mı vatan haini, Yunan, Ermeni ya da başka bir şey oldu?" ifadelerini kullandı.