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AK Partili isimden Destici'ye gönderme: Bu kararla Cumhurbaşkanımız da mı vatan haini oldu?

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Kredi kartı vergisinin tamamen geri çekilmesinin doğru bir karar olduğunu vurgulayan eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, "100 bin lira limiti olup 750 lira kredi kartı aidatı vermeyen DEM'i, Yunanistan'ı, Ermenistan'ı savunur" diyen BBP lideri Mustafa Destici'ye de göndermede bulunmayı ihmal etmedi.

Kredi kartlarından yıllık 750 TL vergi alınmasına ilişkin teklif Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan talimatıyla geri çekildi. Bu adımı memnuniyetle karşılayan eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'ye de göndermede bulundu.

"O PAKET TOPLUMU DÜŞÜNMEDEN HAZIRLANDI"

Teknokratların hazırladığı vergi paketlerinin, toplum üzerindeki etkilerini hesaplayamayacaklarına dikkat çeken Tayyar, "O paket, toplumu nasıl bir araya getireceğini veya böleceğini düşünmeden hazırlandı. İşte bu noktada devreye siyasetçi girer, çünkü hesap verecek olan odur" dedi.

"AKLISELİM BUNU GEREKTİRİRDİ"

Özellikle kredi kartı limitinin 100 bin TL'yi aşması durumunda uygulanması planlanan 750 TL'lik kesintiyle ilgili tepkilerin Cumhurbaşkanı tarafından göğüslendiğini ifade eden Tayyar, "Bu paket geri çekildi, 750 TL'lik ödeme tamamen kaldırıldı. Aklıselim bunu gerektirirdi, en doğru adım buydu" sözlerine yer verdi.

DESTİCİ'YE GÖNDERME

Savunma Sanayi Fonu için limiti 100 bin liradan fazla olan kredi kartlarından 750 lira kesinti yapılmasını eleştirenlere "100 bin lira limiti olup 750 lira kredi kartı aidatı vermeyen DEM'i, Yunanistan'ı, Ermenistan'ı savunur" diyerek dikkatleri üzerine çeken BBP lideri Mustafa Destici'ye de göndermede bulunan Tayyar, "Bu kararla Cumhurbaşkanımız da mı vatan haini, Yunan, Ermeni ya da başka bir şey oldu?" ifadelerini kullandı.

AK Partili isimden Destici'ye gönderme: Bu kararla Cumhurbaşkanımız da mı vatan haini oldu?
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Mustafa Destici Şamil Tayyar Milletvekili Ermenistan Yunanistan AK Parti Politika Ekonomi Finans Güncel

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Yorumlar (37)

GÖKHAN UZUNALİ :

100 de 1 ( bir) dahi oyu olmayan. Senelerdir ortalıklarda avare dolaşan şu adama bakın. Millete ayar vermeye kalkıyor.

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21
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mehmet:

herkes haindi. sonunda kendilerinide hain ilan ettiler.

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10
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AYBARS TÜRKYILMAZ:

Muhsin Reis'ten sonra ne düşük bir profil inanılacak gibi değil...Mustafa Destici denen sahıs ta bu ülkede siyasetçiyim diye dolaşıyor ya hikaye bu kadar :))))

222
10
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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Şu adama yazık yaa bir görevlendiremediniz bir yerlerde, kullanıp kullanıp atıyorsunuz kenara her seferinde, adamı da umutlandırmayın bari her seferinde :)

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12
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dehide:

Bu paranın alınması gerekiyordu Devletin iyiliği için. Ama Reis yine vatandaşına kıyamadı. Başka yerden telafi edilecek artık

81
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sade vatandaş:

Mevzu para değil millete kafalarına göre istedikleri şeyi kitleme sevdası ama milletin büyük bir kısmı daha ne olduğunun farkına vardı ne demişler bir musibet bir nasihatten iyidir

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corci:

Günlük siyasetle ülke yönetirsen böyle olur, ne plan ne program. rüzgar nerden eserse oraya .Allah sonumuzu hayır etsin.

119
3
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muratemre yılmaz:

Bunlar insanı kanser eder..Komedi filmi izliyor gibiyiz ülkede.!!

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Cevap :

Bu adam boş boş konuşuyor dediğimde dün bana laf yapan troller nerede acaba ?

95
4
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hikmet yaşar:

bu millet kimin vatan olduğunu çok iyi biliyor iftira sadece kendilerine bulaşır

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