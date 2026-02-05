AK Partili Cıngı: 'Ev sahibi Kayseri, sosyal konut politikamızın sahadaki karşılığıdır'

Ak Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Türkiye genelinde yürütülen sosyal konut çalışmaları ile bu çalışmaların Kayseri'deki yansımalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cıngı, Türkiye'de sosyal konut politikasının TOKİ eliyle yürütüldüğünü hatırlatarak, TOKİ'nin 1984-2002 döneminde yaklaşık 44 bin konut inşa ettiğini, 2002 sonrasında ise AK Parti iktidarları döneminde bu sayının 1 milyon 700 bine ulaştığını ve projelerin yaklaşık 10 milyon vatandaşın hayatına dokunduğunu ifade etti. Yüzyılın Konut Projesi'nin Türkiye'nin hem sosyal hem de kentsel dönüşüm tarihinde bugüne kadar atılmış en büyük adım olduğunu belirten Milletvekili Cıngı, Türkiye'nin geliştirdiği sosyal konut anlayışının Avrupa ve dünya genelinde de örnek teşkil ettiğini aktardı. Milletvekili Cıngı ayrıca 81 ilde yürütülen 500 bin sosyal konut projesiyle yaklaşık 2 milyon vatandaşın konut sahibi olmasının hedeflendiğini, projeye Türkiye genelinde 8 milyon 840 bin başvuru yapıldığını kaydetti.

Kayseri özelinde ise Cıngı, proje kapsamında kent genelinde 63 bin 121 başvuru alındığını ve 7 bin 562 konut için hak sahiplerinin belirlendiğini belirtti. Sosyal konutların Kayseri'de merkezden ilçelere uzanan dengeli bir planlama çerçevesinde hayata geçirildiğini vurgulayan Milletvekili Cıngı, merkez ilçelerde 6 bin 20 konutun yer aldığını, diğer ilçelerde de kura ve hak sahipliği süreçlerinin tamamlandığını ifade etti. Hak sahipliği sürecinde sosyal öncelik gruplarının dikkate alındığını vurgulayan Cıngı, şehit aileleri ve gazilerden gelen 152 başvurunun tamamının karşılandığını, engelli vatandaşlardan alınan 3 bin 97 başvurudan 301'inin, emeklilerden gelen 9 bin 447 başvurudan bin 204'ünün, gençlerin yaptığı 9 bin 630 başvurudan bin 204'ünün ve üç çocuk ve üzeri ailelerden gelen 4 bin 70 başvurudan 602'sinin hak sahibi olduğunu belirtti.

Yapım ve teslim sürecine ilişkin olarak Cıngı, Kayseri'de hak sahipliği belirlenen konutlara yönelik ihale ve inşaat çalışmalarının etaplar halinde başlatılacağını, teslimatlara 2027 yılı Mart ayı itibarıyla başlanmasının hedeflendiğini aktardı. 'Ev Sahibi Kayseri' anlayışıyla konut sahibi olan 7 bin 562 ailenin yeni evlerinin hayırlı olmasını dileyen Milletvekili Cıngı, konut sahibi olamayan tek bir vatandaş kalmayana kadar sosyal konut projelerinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - KAYSERİ