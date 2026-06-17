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AK Parti'li Cıngı, YKS'ye girecek adaylara meslek yüksekokullarını tercih etmelerini önerdi

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AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, 2026-YKS'ye girecek adaylara başarı dileyerek, nitelikli personel ihtiyacına dikkat çekti ve meslek yüksekokullarını tercih etmelerini önerdi.

Ak Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) girecek adaylara başarılar dileyerek, meslek yüksekokullarını tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Cıngı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek YKS'nin, adaylar açısından bir son değil, başlangıç olduğunu söyledi.

Birçok sektörde esas meselenin nitelikli personel ihtiyacının karşılanmaması olduğunu anlatan Cıngı, Kayseri'deki sanayicilerin de bu konuyu dile getirdiğini aktardı. Cıngı, asıl ihtiyacın "aranan eleman" olduğunu söyleyerek, bu anlamda meslek yüksekokullarının önemine dikkati çekti.

Ak Parti'li Cıngı, birçok gelişmiş ülkede uygulamalı eğitim sistemlerinin ekonomik kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olarak kabul edildiğine değinerek, "Meslek yüksekokullarımız gençlerimize sadece bir üniversite diploması vermekle kalmıyor, onlara hem doğrudan meslek kazandırıyor hem üretim becerisi edinmelerini sağlıyor hem de girişimcilik ruhu aşılıyor. Aynı zamanda bu kardeşlerimiz mezun olduktan sonra da reel sektörde çok rahat iş bulabilme imkanına kavuşuyorlar." dedi.

Cıngı, YKS'ye girecek adaylara başarı dileyerek, meslek yüksekokullarını tercih etmelerini önerdi.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı
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