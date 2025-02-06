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AK Parti Yalova İl Kongresi Yarın Gerçekleştirilecek

AK Parti Yalova İl Kongresi Yarın Gerçekleştirilecek
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AK Parti Yalova İl Kongresi, 90. Yıl Spor Salonu'nda yapılacak. İl Başkanı Umut Güçlü, 600 delegenin katılacağını ve kongrenin coşkulu geçeceğini açıkladı.

Ak Parti Yalova İl Kongresi yarın gerçekleştirilecek.

Ak Parti İl Başkanı Umut Güçlü, düzenlediği basın toplantısında, 90. Yıl Spor Salonu'nda yapılacak kongrede 600 delegenin oy kullanacağını söyledi.

Güçlü, partisinin il kongrelerinin ülke genelinde büyük oranda tamamlandığını anımsatarak, "Yarın için sadece İstanbul ve Yalova kongreleriyle Ak Parti'deki illerde kongre süreci tamamlanıyor. Geleceğin ve umudun partisi Ak Parti'mizin bu kongresinde bize destek veren tüm paydaşlarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, teşkilatımızın, Yalovalı vatandaşlarımızın hepsini yarın kongremize bekliyoruz." diye konuştu.

Ak Parti'de kongrelerin bir düğün havasında geçtiğini belirten Güçlü, Yalova'da da aynı şekilde görkemli ve coşkulu bir kongre yapacaklarını aktaran kaydetti.

Güçlü, kongreye, AK Parti Genel Merkezi'nden görevlendirilen Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta'nın katılmasının beklendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Politika
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