AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı, Belediyenin Borç Politikasını Eleştirdi

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, Tepebaşı Belediyesinin borçlanma politikasını eleştirdi.

Kaya, ilçe başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, belediye meclisinde görüşülen bütçe planlamasını reddettiklerini belirterek, "Bütçedeki açığı yine borçlanmayla kapatmak istiyorlar. Belediyenin borcu yaklaşık 1 milyar 300 milyon liraydı. Yeni borçlanmalarla bu rakamın 2 milyar liraya yaklaşacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Belediyenin mali sıkıntılar nedeniyle daha önce alınmayan bazı ücretleri yeniden toplamaya başladığını kaydeden Kaya, "Daha önce resmi tatil günlerinde küçük esnaftan iş yeri açma ruhsat bedeli alınmıyordu. Aynı şekilde katı atık bedelleri de toplanmıyordu. Borç yükü arttıkça bu kalemler üzerinden esnafın üzerine ek yük bindiriliyor." ifadelerini kullandı.

Kaya, belediye yönetiminde zafiyet yaşandığını dile getirerek, "Başkan yardımcıları tek tek ayrılmaya başladı. Bu da mevcut yönetim anlayışının sürdürülemez olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Şehir planlaması ve trafik sorunlarına da değinen Kaya, stadyumun konumunun ulaşım açısından ciddi sıkıntılar yarattığına dikkati çekti.

Kaya, Batıkent ve Zincirlikuyu güzergahlarında trafik yoğunluğu bulunduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Kentpark ve çevresindeki yollar da maç günleri ve hafta sonları yoğunluktan kilitleniyor. Aşağısöğütönü ve Keskin kara yolunda da trafik düzenlemesine ihtiyaç var. Çevre yolu bağlantıları yapılmadan beklenen rahatlama sağlanamaz."