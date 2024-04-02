AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız sürekli bilgi almaktadır

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CHP'li Günaydın: Süleyman Soylu odasına girdiği hakime 'Beni gördüğünüzde niye ayağa kalkmadınız' dedi
Van'da başkanlık DEM'den AK Parti'ye geçti, sokaklar savaş alanına döndü
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