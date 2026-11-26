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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Gürcistan'da oynanan maçta ' Filistin'e Özgürlük' pankartı ve Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarlarına yapılan müdahale ve şiddet kabul edilemez" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gürcistan'da oynanan maçta 'Filistin'e Özgürlük' pankartı ve Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarlarına yapılan müdahale ve şiddet kabul edilemez. Beşiktaş taraftarı insanlık ittifakı adına konuşmuş ve insanlığın sesi olmuştur. İsrail takımının saha içindeki tahriklerini şiddetle kınıyoruz. Olaylarda yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vatandaşlarımızın durumunu yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı