AK Parti'nin yeni yönetimi belirlendi

Ak Parti Adıyaman İl Başkanlığı'nın 40 kişilik asil, 20 kişilik yedek yönetim kurulu üyesi belirlendi.

Ak Parti İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu'nun il başkanlığına atanmasının ardından parti yönetimi belirlendi. Yeni yönetim kurulu üyeleri milletvekilleri, belediye başkanı ve birbirleriyle tanıştı. Milletvekilleri Resul Kurt, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, tanıtım toplantısına katıldı.

Parti binasında düzenlenen etkinlikte konuşan, İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, yönetimde yer almak isteyen kişilerden büyük bir teveccüh gördüklerini ancak 40 asil, 20 yedek liste oluşturduklarını kaydetti.

Gençlik ve kadın, eski yönetim ve yeni kişiler arasında dengeli bir yönetim kurulu oluşturmanın gayretinde olduklarını kaydeden İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, "Yönetimimizi oluştururken Cumhurbaşkanımızın tensipleri ve Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir'in talimatları doğrultusunda, yeni sosyoloji, gelen yeni seçmenin beklentilerini, değişen beklentileri biz iyi okuma gayreti içerisinde olduk. Milletin sesine kulak vereceğimiz bir ekip oluşturma gayretinde olduk. Buna uygun olarak da çalışma yönetimimizi de yeniliyoruz. Bilindiği gibi her dönem Genel Merkezimizin belirlediği kriterler doğrultusunda yönetim belirleniyor. Bu yeni dönemde de yine Genel Merkezimizin bir önceki benzer kriterler dışında biraz da güncelleyerek bu kriterler çerçevesinde yönetimimizi oluşturduk. Özellikle gençlerin ve kadınlarımızın siyasette daha aktif bir şekilde yer almasını istiyoruz. Yönetimimizin yüzde 30'u kadın, yüzde 30'u gençlerden oluşmasına hassasiyet gösterdik. Bu süreçte şahsıma İl Başkanlığı görevini tevdi eden ve Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir'e şükranlarımı sunuyorum. Yine bu süreçte desteklerini esirgemeyen milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza 3 kademe başkanlarımıza, teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da her vatandaşımızın derdini kendi derdimiz bilip, her kesimi kucaklayan, kutuplaştırıcı değil birleştirici bir anlayışla Adıyaman'ımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Büyük kongreyle birlikte de önümüzde Türkiye Yüzyılı kadar gidecek süreci taşıyacak yeni kadrolarla daha güçlü bir şekilde bu yürüyüşümüze Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Elbette yeni yönetimimizle birlikte birlikte görev alacak arkadaşlarımız da bayrağı daha da yukarı taşımak için gece gündüz gayret göstereceklerinde en ufak bir şüphemiz yoktur. Bu vesile ile kuruluşundan bugüne kadar AK Parti Adıyaman teşkilatlarında görev almış tüm dava arkadaşlarıma selam ve saygılarımı sunuyorum. Ahirete irtihal etmiş olan büyüklerimize, kardeşlerimize Rabbimden rahmet ve mağfiret diliyorum. Görevi devreden dava arkadaşlarıma partim adına teşekkür ediyor, bayrağı devralan tüm kardeşlerime Rabbimden birlik, beraberlik ve muvaffakiyetler diliyor, tüm yol arkadaşlarımı, hanım kardeşlerimi, genç kardeşlerimi ve AK Partimize gönül vermiş tüm Adıyamanlı hemşehrilerimi en kalbi duygularımla selamlıyorum" dedi.

Milletvekili Resul Kurt ise yaptığı konuşmada, teşkilatçılığın zor bir göre v olduğunu, aileden ve özel hayattan feragat etmek gerektiğini vurgulayarak, bu önemli göreve gelen kişilere başarılar diledi.

Milletvekili Mustafa Alkayış ise konuşmasında, AK Parti'nin sıradan bir parti olmadığını, büyük bir davanın, yüksek ideallerin olduğu siyasi hareketlerin içerisinde olduklarının bilincinde olarak hareket ettiklerini vurguladı.

Milletvekili Hüseyin Özhan ise, yeni göreve gelen yönetim kurulu üyelerine hayırlı olması temennisinde bulunarak, zor süreçten hep birlikte çıkacaklarını söyledi.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 6 Şubat depremi gibi zor ir süreçten geçildiğini ve AK Parti olarak bu süreçten en az hasarla atlatmak için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini, yapan işlere köstek olmak yerine destek olmak gerektiğini kaydetti.