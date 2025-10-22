AK Parti'nin Meclis Çalışma Önerisi Kabul Edildi

AK PARTİ'NİN ÇALIŞMA ÖNERİSİ KABUL EDİLDİ

Yeni Yol Partisi, İyi Parti, DEM Parti ve CHP grubunun TBMM Başkanlığına sunduğu önergelerin ardından Ak Parti'nin, Meclis'in çalışma takvimine ilişkin grup önerisi üzerine görüşmelere başlandı. Öneriyle TBMM Genel Kurulu, 'Karayolları Trafik Kanunu' yerine vakıflar ile ilgili düzenlemeleri içeren, 'Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek. Öneriye göre, TBMM Genel Kurulu gelecek hafta çalışmayacak.

'İKTİDAR PARTİSİ MECLİSİN ÇALIŞMAMASI İÇİN ÖNERGE VERMİŞTİR'

Öneri üzerine söz alan İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, "Bugün burada TBMM ciddiyetiyle ve verimliliğiyle doğrudan ilgili bir konuyu konuşmak durumundayız. İktidar partisi önümüzdeki hafta Meclis'in çalışmaması için bir önerge vermiştir. Yasama organı bir tatil planına göre değil, milletin ihtiyaçlarına göre çalışır. Meclis'in görevi takvim kovalamak değildir; ihtiyaca uygun yasa düzenlemek, denetim görevini yerine getirmek ve bütçeyi görüşmektir" ifadelerini kullandı.

CHP adına söz alan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ise "Çok önemli bir önerge üzerine söz aldım. Dolayısıyla duygu yüklü bir konuşma yapmak istiyorum. Yani bir hafta Meclis tatil olacak, sonra da çalışma günlerini tespit etmek için oylama yapacağız. Aslında gerek yok, zaten her iki tarafın oyuyla her şeyi ya kabul ediyoruz ya da reddediyoruz" diye konuştu.

ÖNERGE KABUL EDİLDİ

Siyasi parti temsilcilerinin önerisi üzerine yaptığı değerlendirmelerin ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan, öneriyi oylamaya sundu. Öneri, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edildi.

'LİYAKATSIZ YAPILAN BİR SEÇİME KATILMAYI UYGUN GÖRMÜYORUZ'

Ardından Genel Kurul'da, Sayıştay Başkanlığı'nda boş bulunan 5 üyeyi belirlemek üzere seçim gündemine geçildi. Bu bölümde söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Sayıştay Başkanlığı için 5 tane üye seçeceğiz. Toplam 59 tane üyesi olan bir kuruldan bahsediyoruz. Sayıştay, 86 milyon adına devlet harcamalarının denetimini yapan bir kurum. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki; 3 aşamalı bir seçimin tamamında iktidar etkin yani Sayıştay aşamasında 59 üyenin tamamı AKP'ye yakın isimler, Plan Bütçe ve Meclis'te de öyle olacak. Komisyon yalnızca bir şey istedi; 'Bu 5 üye için mülakat yapalım' dedi. Ona bile gerek görmediler. Bu kadar liyakatsiz yapılan bir seçime katılmayı uygun görmüyoruz. Biz seçime katılmayacağız" ifadelerini kullandı. Seçimler öncesinde CHP grubu Genel Kurul salonunu terk etti.

SAYIŞTAY'A 5 YENİ ÜYE SEÇİLDİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun belirlediği 10 aday arasından 5 üye belirlemek için seçim yapıldı. Gizli oylama usulüyle yapılan seçim sonucuna göre; Eşref Edip Çiçekli, Necati Küçükaydın, Coşkun çekiciler, İsmail Çobanoğlu ve Adnan Güran Sayıştay üyeliğine seçildi.