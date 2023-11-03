AK Parti Milletvekili Sami Çakır, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesini değerlendirdi

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinin görüşmelerinde gençliğin önemine vurgu yaparak, politika yapıcıların gençliği anlaması gerektiğini belirtti. Diğer milletvekilleri ise gençlerin eğitim, istihdam ve spor alanlarında desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, "Yepyeni bir dünyadayız ve yepyeni bir gençlik geliyor. Onu anlamak, politika yapıcılarının da bunu anlamasını sağlamak ortak bir payda yakalama mecburiyetini ortaya koymaktadır." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde milletvekilleri görüş ve değerlendirmelerini dile getirdi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Türkiye'nin nüfusunun yüzde 15'ini gençlerin oluşturduğunu söyledi.

Bakanlığın, gençlere yönelik her türlü çalışmasını önemsediklerini ve takdir ettiklerini belirten Çakır, "Gençlerin eğitim, kültür, birikim sahibi olabilmeleri sadece Gençlik ve Spor Bakanlığının üstlenebileceği, yürütebileceği bir konu değildir. Toplum, aile, çevre ve milli eğitim politikalarının tümü gençliğin yarına hazırlanmasında altyapı merkezleridir." dedi.

Milletlerin, medeniyet ve kültürel değerlerini genç nesillere aktarmalarını başarabilmenin, yarına yapılabilecek en önemli yatırım olarak kabul edildiğini vurgulayan Çakır, "Yepyeni bir dünyadayız ve yepyeni bir gençlik geliyor. Onu anlamak, politika yapıcılarının da bunu anlamasını sağlamak ortak bir payda yakalama mecburiyetini ortaya koymaktadır. Ortak paydanın büyüklüğü gençliği bu katma değer içinde kucaklama imkanı verecektir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye beşeri sermayesiyle büyüyecek bir ülke"

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, beyin göçüne karşı gençleri Türkiye'de kalmaya ikna etmenin yollarını aramak gerektiğini söyledi.

Yurt dışına gitme düşüncesindeki gençlere iktisadi saikle yaklaşmak gerektiğini ifade eden Özlale, şöyle konuştu:

"Her dört gençten üçü özgeçmişini zenginleştirmek için karnının doyurulmasına razı. Türkiye'de özellikle 25 yaş altı gençlerde bir yoksulluk problemi var. Bizim mutlaka bu çocukları eğitim ve istihdama yönlendirmemiz gerekiyor. Türkiye doğal kaynağıyla değil, beşeri sermayesiyle büyüyecek bir ülkedir. KYK meselesi siyaset üstü bir meseledir. Sayıştay raporları burada bir problemin olduğunu gösteriyor. Halkın çoğunluğu bu yurtlarda büyük eksikliklerin olduğunu söylüyor. En son asansör kazasının yapılan kontrollerden kısa süre sonra yaşanması, olayı çok daha korkutucu boyuta taşıyor. Bu işe ciddi anlamla yaklaşılması gerekiyor."

Özlale, KYK borçlarının silinmesine karşı olduğunu, çünkü zamanında borcunu ödeyen ile süreyi uzatanlar arasında bir haksızlığa yol açılacağına inandığını belirterek, bu öğrencilerin borçlarını sosyal sorumluluk projesinde çalıştırılarak ödemesi görüşünü dile getirdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, genç çiftçiler ve kadınların kırsala dönmesi ve SGK primlerinin devlet tarafından karşılanması halinde tarımın kalkınacağına inandığını ifade ederek, bu konuda bakanlığın bir adım atmasını beklediklerini söyledi.

Gürer, yurt genelinde birçok stat inşa edildiğini ancak sahalarda neredeyse ülke coğrafyasından futbolcunun bulunmadığını ileri sürerek, "Bu futbolcular ya yabancı uyruklu ya da Avrupa'da doğan vatandaşlar. Yerli ve milli diyoruz ama süper ligi neredeyse yabancı ligine çevirdik. 90 milyonluk bir ülkede sadece Arda'nın yükselişine seviniyorsak bu işte bir tuhaflık var demektir. Bu durumun da gündeme alınması şarttır." diye konuştu.

"Çareyi yurt dışında arıyorlar"

HEDEP Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Aydın'da bir yurtta yaşanan asansör kazasının, yurtların fiziki koşullarının yetersizliğini acı bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

Gençlerin karar alma süreçlerinde ne kadar yer alabildiğinin tartışmalı bir konu olarak karşılarına çıktığını belirten Sayyiğit, "Bir ülkede temel dönüştürücüyü, dinamizmi ortaya çıkaran yenilik ve değişimin baş aktörü gençlerdir. AKP iktidarı sesini çıkarmayan, belirtilen sınırları aşmayan makul bir gençlik ideali kurmaya çalışıyor. Bu nedenle gençlerin sorunları çözülmüyor. İşsizlik ve geleceksizlik kaygısıyla maalesef çareyi yurt dışında arıyorlar." dedi.

"Donanımlı bir gençlik yetişiyor"

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy ise amatör spor kulüplerinde imkanların belli olduğunu, bu imkanların genişletilmesinin başarılı sporcu sayısına olumlu yansıyacağını söyledi.

Hem sporda hem eğitimde başarılı sporcuların olduğunun altını çizen Ersoy, "İnanılmaz başarılı, donanımlı bir gençlik yetişiyor. Bu kadar karamsar bir tablo sergilemeye gerek yok. Gençlerimiz kendilerini iyi yetiştiriyor. Belki bizden daha iyi bir nesil geliyor. Özellikle profesyonel sporcularla alakalı bir çalışma yapılmalıdır. Bu sporcuların eş zamanlı eğitimlerini tamamlayabilmeleri için online eğitimin önemli olduğunu düşünüyorum. Kamp, deplasman gibi durumlar nedeniyle bu çocuklar çoğu zaman eğitimlerini dondurmak zorunda kalabiliyor." diye konuştu.