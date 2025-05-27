AK Parti Milletvekili Çopuroğlu, Sanayicilerle Buluştu

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, "Salı Sanayici Günü" kapsamında İncesu Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayicilerle bir araya geldi. Gerçekleşen buluşmada, sanayi sektörünün mevcut durumu ve geleceğe yönelik beklentiler masaya yatırıldı.

Toplantının ana gündem maddeleri arasında meslek liselerinin sanayiye uyumlu hale getirilmesi, KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğu yapısal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ve üretim sektöründe çalışanlara yönelik vergi düzenlemeleri yer aldı. Çopuroğlu, sanayicilerin görüş ve taleplerini dikkatle dinleyerek, üretim gücünün artırılması ve yerli istihdamın teşviki adına atılacak adımlar konusunda notlar aldı. Üretim sektöründe çalışanlara vergisel avantaj sağlanması yönünde yapılacak yasal düzenlemelerin sektörü daha cazip hale getireceğini ifade etti.

Program sonunda sanayicilere teşekkür eden Milletvekili Çopuroğlu, benzeri istişarelerin farklı OSB'lerde de devam edeceğini belirtti. - KAYSERİ