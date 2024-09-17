AK Parti Milletvekili Çopuroğlu, Kayseri OSB'deki Yangın Sonrası İncelemelerde Bulundu

Ak Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri OSB'de yanan fabrikada incelemelerde bulunarak sahipleri ile görüştü.

Çopuroğlu, Kayseri OSB 18. Cadde üzerinde bulunan Felteks Fabrikası'nda çıkan yangının ardından bölgeye gitti. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını inceleyen Çopuroğlu, firma sahipleri ile de görüştü. Firma sahiplerine 'geçmiş olsun' diyen AK Parti'li Çopuroğlu, her zaman sanayicinin yanlarında olduklarını söyledi. - KAYSERİ