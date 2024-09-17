Üye Girişi
Haberler

AK Parti Milletvekili Çopuroğlu, Kayseri OSB'deki Yangın Sonrası İncelemelerde Bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri OSB'de yanan Felteks Fabrikası'nda incelemelerde bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, firma sahiplerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve sanayicilerin her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Ak Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri OSB'de yanan fabrikada incelemelerde bulunarak sahipleri ile görüştü.

Çopuroğlu, Kayseri OSB 18. Cadde üzerinde bulunan Felteks Fabrikası'nda çıkan yangının ardından bölgeye gitti. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını inceleyen Çopuroğlu, firma sahipleri ile de görüştü. Firma sahiplerine 'geçmiş olsun' diyen AK Parti'li Çopuroğlu, her zaman sanayicinin yanlarında olduklarını söyledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Şaban Çopuroğlu Yerel Haberler Milletvekili Güvenlik Politika AK Parti kayseri Ekonomi OSB

MHP'den 'Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız' diyen Yapıcıoğlu'na yanıt

MHP'den Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Anayasa" çıkışına yanıt

 Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Erdoğan'ın devreye gireceği konuşuluyor

Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Tüm gözler Erdoğan'da

 Soruşturmada yeni gelişme! Narin'in 2 kuzeni serbest bırakıldı, yengenin sorgusu sürüyor

Narin'in 2 kuzeni serbest bırakıldı yengenin sorgusu sürüyor
Bilmeden katilin adını mı verdi? Yenge Hediye Güran'ın ifadesinde gözden kaçan detay

Yenge, farkında olmadan Narin'in katilinin adını mı verdi?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pedagojik formasyon nedir? Formasyon nasıl alınır, kimler alabilir? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ: ZTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! Az önce deprem mi oldu? 17 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 2024-KPSS DHBT sınav giriş belgesi! KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta? TOKİ ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMA: TOKİ arsa açık artırma satışı ne zaman? TOKİ açık artırma hangi illerde olacak? Yeni bir virüs daha mı geliyor? XEC varyantı nedir, belirtileri nelerdir? TRT 1 YAYIN AKIŞI (17 EYLÜL) TRT 1'de bugün hangi diziler ve maçlar var? Deniz Akkaya olayı nedir, ne kadar hapis cezası aldı? Deniz Akkaya'nın suçu ne? YDS/2 BAŞVURU EKRANI: YDS/2 ne zaman yapılacak 2024? YDS başvuru kılavuzu yayınlandı! Doğuş kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Doğuş kaç yaşında, nereli? Doğuş biyografisi! Hediye Güran Narin'in neyi oluyor? Hediye Güran, Narin cinayeti ile ilgili ne dedi?
title