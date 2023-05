AK Parti Milletvekili Adil Biçer, Simav'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Simav ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, 28 Mayıs tarihinin Türkiye Yüzyılının kapılarını ardına kadar açacak olan gün olduğuna dikkat çekti.

28. Dönem milletvekili seçimlerinde Kütahya'da AK Partiden Milletvekili seçilen Adil Biçer, Simav ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat ve teşkilat mensuplarının da iştirakiyle esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Yaptığı açıklamada 28 Mayıs tarihinin Türkiye Yüzyılının kapılarını ardına kadar açacak olan gün olduğuna vurgu yapan Milletvekili Adil Biçer," Tüm vatandaşlarımızla, esnaflarımızla bütünleşerek aşkla, sevgiyle ve inançla çalışacak, hemşerilerimizle yüz yüze, gönül gönüle büyük bir zaferi hep birlikte inşa edeceğiz. İlçe Başkanımız Ahmet Kulat ve Teşkilat mensuplarımız ile birlikte ilçemiz esnaflarımızı ziyaret ederek halkımız ve esnafımızla samimiyet ve muhabbet dolu güzel bir gün geçirdik. Esnafımızın, hemşerilerimizin bizlere karşı göstermiş olduğu teveccüh ve destekle söz veriyoruz, öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek, Türkiye kazanacak. Güçlü Türkiye demek, her ferdin ve her meslek grubunun güvenle yaşadığı bir ülke demektir. Esnaflarımızla, zanaatkarlarımızla, çalışanlarımızla, toplumumuzu oluşturan her bir fertle her daim bir ve beraberiz" diye konuştu. - KÜTAHYA