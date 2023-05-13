AK Parti milletvekili adayı Faruk Çelik seçim çalışmalarını sürdürüyor

Eski bakanlardan AK Parti Artvin milletvekili adayı Faruk Çelik, "Yeni yüzyıl, yerli ve milli bakış açılarının öne çıktığı, Türkiye'nin her alanda mesafe alacağı bir dönem olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında Artvin'de çalışmalarını sürdüren Çelik, AA muhabirine, enerjinin üretimde çok önemli bir faktör olduğunu ve Türkiye'nin yenilenebilir enerjide ciddi üretimler gerçekleştirdiğini söyledi.

Çelik, Türkiye'nin attığı stratejik adımlarla, hidroelektrik santrallerin yanında nükleer santrale de kavuştuğunu vurgulayarak, "Akkuyu Santrali'ne verilen nükleer yakıt ile bizim nükleer santralimiz tescillenmiş durumda. 60 yıl sonrada olsa Atatürk Barajı'nın iki misli enerji elde edebileceğimiz nükleer santrale Türkiye kavuştu. Bu, gelecekte daha çok yatırım, daha çok istihdam anlamına geliyor." diye konuştu.

Türkiye'nin otomobil üretmesi ve doğal gaz çıkarmasının önemli olduğunun altını çizen Çelik, "Böylece, 'Yok' denilen imkanların var olduğu görülmüş oldu. Eğer altyapınızı kendiniz yaparsanız, birçok olmazların olduğunu görmüş oluyorsunuz. Yeni yüzyıl, yerli ve milli bakış açılarının öne çıktığı, Türkiye'nin her alanda mesafe alacağı bir dönem olacaktır." ifadelerini kullandı.

"İnşallah 14 Mayıs'ta milletimiz vefasını bir kez daha gösterecektir"

Çelik, muhalefeti eleştirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Garip açıklamalar oluyor, '300 milyar dolar getirdik, geldi, gelmek üzere' şeklinde ifadeler kullanılıyor. 300 milyarı kim, kime veriyor? 300 milyar ne karşılığı veriliyor. Bunun net bir şekilde açıklanması gerekiyor. Büyük bir kaynak ve ne adına geldiği belli değil. Siz siyasi olarak 'Bahar gelecek' diyorsunuz, bahar nasıl gelecek? Başkasından aldığınız bir para, hangi kaynaktan aldığınız belli olmayan bir para nasıl bahar getirecek? En önemlisi de 6'lı ya da 7'li masa arasında bir uyum yok. Kendi içinde bir ahenk sağlayamayanların, ülkeye ahenkli bir yönetim sunması mümkün değil."

Amerika ve Avrupalı liderlerin Türkiye'nin siyasi geleceği ile ilgili açık bir şekilde taraf olmalarının son derece çirkin ve yakışıksız olduğunu ifade eden Çelik, "Bizim rakibimiz Kılıçdaroğlu. Biz Kılıçdaroğlu ile yarışmak istiyoruz. Buna müsaade edilmiyor. Bir güç gösterisine giriyorlar ama herkes bilsin ki bizim milletimiz hepsinden güçlüdür. Bu millet bu ve benzer dayatmaların millet tarafından cevaplandırılacağı bir 14 Mayıs olacak inşallah." dedi.

Çelik, Türk milletinin vefalı olduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız uzun süre çok önemli hizmetler gerçekleştirdi. Doğudan batıya şehir, insan ayrımı yapmadı. Nerede, neye ihtiyaç varsa onların gerçekleşmesi için sağlığından verdi desem yanlış değil. Bu kadar hizmetler yapmış, Türkiye'nin her meselesine dokunmuş, Türkiye'yi en üst düzeyde temsil etmiş bir siyaset dönemi yaşadık. Eksiklerimiz var mıdır? Vardır. Bu eksiklerimiz başarıları gölgelemez. Bu eksikleri gidermek bizim görevimizdir. İnşallah 14 Mayıs'ta milletimiz vefasını bir kez daha gösterecektir. Cumhurbaşkanımızın birinci turda seçileceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.