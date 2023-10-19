AK Parti'li Yayman: "İsrail'in çocuklara, sivillere, kadınlara yönelik vahşeti soykırımdır"

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "İsrail'in hastaneler başta olmak üzere çocuklara, sivillere, kadınlara yönelik bu vahşeti bir soykırımdır.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, " İsrail'in hastaneler başta olmak üzere çocuklara, sivillere, kadınlara yönelik bu vahşeti bir soykırımdır." dedi.

Yayman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla dünyanın gözü önünde insanlık trajedisi ve vahşetin yaşandığını söyledi.

"İsrail'in hastaneler başta olmak üzere çocuklara, sivillere, kadınlara yönelik bu vahşeti bir soykırımdır" ifadesini kullanan Yayman, insanlığın, insan haklarının, medeniyet değerlerinin ayaklar altına alınarak yok edildiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere Avrupa Birliğinin (AB) ve uluslararası insan hakları örgütlerinin sessiz kalmasının acıyı daha da büyüttüğüne işaret eden Yayman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözünün doğru ve gerçek olduğunun bir kez daha anlaşıldığını kaydetti.

Yayman, şöyle devam etti:

"Bir ülke canlı yayında yok ediliyor. İsrail'in soykırıma varan uygulamaları ortadayken Filistin halkını suçlamaya çalışmak, 'Filistinlilerin kabahati var' demek, 'Bu hastanelere Filistinliler füze attılar' demek alçaklıktır ve bu da İsrail'in uygulamaları gibi tarihe kara bir leke olarak girecektir. İçimizdeki İsraillilerin bu tavrı milletimiz tarafından not edilmektedir ve asla unutulmayacaktır. Günü kurtarmaya yönelik kısa vadeli çözümler yerine kalıcı ve iki devletli bir çözümden başka çıkar yolun olmadığı gözükmektedir. 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız, egemen bir Filistin devleti kurulmadan bölgeye, Orta Doğu'ya, Avrasya'ya ve dünyaya kalıcı bir barışın gelmesi mümkün değildir."

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden Hatay'ın da etkilendiğini hatırlatan Yayman, deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması için çalışıldığını ifade etti.

Hatay'da 220 bin konutun yapılacağını anlatan Yayman, şu anda ihalesi yapılan ve inşasına başlanan 40 bin konutun bulunduğunu, bu binaların ocak-şubat ayında teslim edileceğini bildirdi.