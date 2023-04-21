AK Parti'li Turan: Alevi de Sünni de birbirinin yegane hamisidir

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı videoyu eleştirerek, "74 yaşında bir siyasi partinin genel başkanı çıkmış ilk defa 'Aleviyim' diyor.

Ak Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı videoyu eleştirerek, "74 yaşında bir siyasi partinin genel başkanı çıkmış ilk defa 'Aleviyim' diyor. Günaydın artık. Biz insanları öyle ayırmıyoruz. Alevi de Sünni de birbirinin yegane hamisidir, kardeşidir. Omuz omuza yürür diye düşünüyoruz" dedi.

Ak Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığı'nca, Çanakkale Kordon Öğretmenevi'nde bayramlaşma programı düzenlendi. Etkinliğe, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, milletvekili adayları ve çok sayıda partili katıldı. Programda konuşan Turan, CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı videoyu eleştirip, "Biz doğal gaz derken, Togg derken, imece uydusu derken, pazar günü Altay tankı derken, dün çıktı Sayın Kılıçdaroğlu, bir video yayınladı; 'Ben Aleviyim' dedi. Peki ortağı durur mu? Sayın Davutoğlu da hemen ardından 'Ben Sünniyim' diye bir video yayınladı. Bize ne sizin Alevi, Sünni olmanızdan. Biz PYD'nin, PKK'nın umudu olmanızdan dolayı size kızıyoruz" dedi.

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