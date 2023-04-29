AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da dernek ziyaretlerinde bulundu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Türkiye, başta enerji olmak üzere birçok alanda hızla yükselen, bu alanlarda bağımsızlığını ilan eden bir ülke haline geliyor.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, " Türkiye, başta enerji olmak üzere birçok alanda hızla yükselen, bu alanlarda bağımsızlığını ilan eden bir ülke haline geliyor." dedi.

Karaaslan, Samsun'da Gebililer Derneği, Devgeriş Köyü Derneği ve Samsun Gümüşhane Dernekleri Federasyonuna ziyarette bulunarak dernek üyeleriyle sohbet etti.

Canik bölgesinde son yıllarda yaşanan büyük değişim ve dönüşüme dikkati çeken Karaaslan, "Canik'te modern yaşam olanaklarını artıran bu büyük değişim ve gelişim, elbette ki AK Parti hükümetlerimizin, Büyükşehir Belediyemizin ve ilçe belediyemizin özverili çalışmasıyla gerçekleşti. 14 Mayıs sonrası sadece Canik'te değil Samsun genelinde yepyeni bir dönem başlayacak." diye konuştu.

Bugüne kadar hayata geçirdikleri hizmet ve eserlerin daha fazlasının 14 Mayıs'tan sonra yapılacağını anlatan Karaaslan, istihdam alanında yeni hamlelerin hayata geçirileceğini belirtti.

Türkiye'nin yerli ve milli akıllı cihazı Togg, 710 milyar metreküplük doğal gaz keşfi, savunma sanayisinde katettiği mesafe ile "Olmaz, başarılamaz" denilenlerin yapılmaya başlandığını vurgulayan Karaaslan, " Türkiye, başta enerji olmak üzere birçok alanda hızla yükselen, bu alanlarda bağımsızlığını ilan eden bir ülke haline geliyor. Üretimle, yatırımla, ihracatla, istihdamla büyümeye devam ediyor. Samsun ve Türkiye için yapacak daha çok işimiz var. 14 Mayıs sonrası milletimizle el ele, yürek yüreğe ülkemiz için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Çarşamba Ev Hanımları Derneği ve Çarşamba Genç İşadamları Derneğini de ziyaret eden Karaaslan, AK Parti olarak 20 yılda önemli çalışmaları Genel Başkanları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yaptıklarını söyledi.

Önlerinde 14 Mayıs seçimlerinin bulunduğunu hatırlatan Karaaslan, büyüyen Türkiye'nin daha ilerilere taşınabilmesi için bu tarihi dönemde destek beklediklerini dile getirdi.

Çarşamba ilçesinin tarımsal ve sanayi anlamında Samsun ve Türkiye için önem taşıdığını anlatan Karaaslan, "Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikalar yapılıyor, Tekstilkent'te de tekstil firmaları inşaat çalışmalarına başladı. İktidarımız döneminde gençlerimizin kendilerine öz güvenleri arttı. Gençlerimiz iş hayatında daha çok yer alıyor. Bizler de yatırımlarımızla gençlerimize destek oluyoruz. Bu ülkenin geleceği gençlerimizdir." ifadelerini kullandı.

Karaaslan, tüm vatandaşları 4 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun'da düzenleyeceği mitinge davet etti.