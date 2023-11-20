AK PARTİ'Lİ KANDEMİR DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ 7 EKONOMİSİ ARASINA GİRMEYİ İSTİYORUZ

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, 'Biz dünyanın en gelişmiş 7 ekonomisi arasına girmek istiyoruz. Milletimiz zenginleşsin istiyoruz. Özgürlüklerde, demokraside, hukukta ülkemiz en güzelini hak ediyor' dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin Mardin İl Başkanlığı'nda, üç kademe il yönetim kurulu üyeleri ve üç kademe ilçe başkanları ile istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıya Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri Orhan Miroğlu ile Murat Çiçek, teşkilat başkan yardımcıları Abdullah Ağralı ile Metin Bulut, Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve partililer iştirak etti. Toplantıda konuşan Kandemir, Batman'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur sonrası meydana gelen selde hayatını kaybeden biri kadın 3'ü çocuk 4 kişiye Allah'tan rahmet diledi.

'TÜRKİYE YÜZYILINI BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ'

Dünyanın en gelişmiş 7 ekonomisi arasına girmek istediklerini belirten Kandemir, 'Başımızda tecrübeli bir kaptan var. Yoksa başımıza gelmeyen kalmazdı. Ehil kaptan Tayyip Erdoğan, ülkeyi güvenli limanlara götürecek. Ama isteğimiz şu. Biz dünyanın en gelişmiş 7 ekonomisi arasına girmek istiyoruz. Milletimiz zenginleşsin istiyoruz. Özgürlüklerde, demokraside, hukukta ülkemiz en güzelini hak ediyor. Bunu görüyoruz, bunu istiyoruz, bunu biliyoruz, bunun için mücadele edeceğiz. Şu yerel seçimlerde de el ele kol kola girerek güçlü bir destekle inşallah şehirlerimizin de güzel dokunuşlarıyla merkezi hükümetin kuvvetini kullanarak yola revan olacağız. Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz' dedi.

'BİZİM HAREKETİMİZ KADIN HAREKETİ'

Yerel seçimlerde güzel bir çalışma yapacaklarını ifade eden Kandemir, 'Yerel seçimlerde de biz Mardin'i buradaki insanların duası, mücadelesi, azmi ile rekor bir oyla inşallah AK Parti'nin sancağını büyükşehirde de ilçelerde de Allah'ın izniyle sallandırırız. Yerel seçimlerde inşallah güzel bir çalışma yapacağız. Yerel seçimler AK Partimizin, Genel Başkanımızın yarıştığı seçimler değil. Adayların yarıştığı seçimler. Elbette bunun da farkında olarak iyi adaylarla inşallah milletimizin karşısında çıkacağız. Ama istiyoruz ki; şu kentin markus tarihini bir değiştirelim artık. Burada herkese iş düşüyor. Bazen nefisler kabarıyor. Son seçimde yaşadık biliyorsunuz. Nefisler kabarıyor, ben en iyisiyim diyebiliyor bazen. Tabi iyi çalışma yapacağız meclis üyelerimizi çok iyi seçeceğiz. Hepsinin üzerinde tane tane çalışacağız. Bunu yaparken emek veren arkadaşlarımıza tabii ki öncelik vereceğiz. Bu teşkilata gönül vermiş, emek vermiş, mücadele etmiş, gözünü sakınmamış, korkmamış, ürkmemiş, sinmemiş arkadaşlarımıza tabii ki önceleyeceğiz. Burada her birimize iş düşüyor. Kadın Kollarımıza önemli vazife düşüyor. Bizim hareketimiz kadın hareketi, sizlere güveniyoruz' diye konuştu. (DHA)