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AK Parti'li Güler, Geminbeli Tüneli'nde ilk tüp geçişi için 15-20 gün öngördü

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AK Parti'li Güler, Geminbeli Tüneli'nde ilk tüp geçişi için 15-20 gün öngördü Haber Videosunu İzle
AK Parti'li Güler, Geminbeli Tüneli'nde ilk tüp geçişi için 15-20 gün öngördü
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TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yapımı 13 yıl süren Geminbeli Tüneli'nde çalışmaların son aşamaya geldiğini açıkladı. Güler, hava şartları uygun olursa ilk kar düşmeden birinci tüpte geçiş sağlanabileceğini ve 15-20 gün içinde müjdeli haber beklediklerini söyledi.

TBMM AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, yapımı 13 yıl süren Geminbeli Tüneli'nde incelemelerde bulunarak çalışmaların son aşamaya geldiğini açıkladı. Güler, hava şartlarının uygun olması halinde ilk kar düşmeden tünelin birinci tüpünde geçişin sağlanabileceğini belirterek, "15-20 gün içerisinde müjdeli haberi bizlere ulaştırırlar" dedi.

Bir dizi açılış ve incelemelerde bulunmak üzere Sivas'a gelen TBMM AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, yapımı devam eden Geminbeli Tüneli'nde incelemelerde bulundu.

Sivas'ı Karadeniz'e bağlayan önemli ulaşım güzergahlarından biri olan Geminbeli Geçidi'nde inşa edilen tünel projesinde çalışmalar sürerken, projenin tamamlanması için son aşamaya gelindi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in girişimleri ve yakın takibiyle gündemde tutulan proje, bölge ulaşımında önemli bir değişim sağlamaya hazırlanıyor.

Tünel şantiyesinde gerçekleştirilen incelemeye TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, il protokolü ile kurum müdürleri katıldı.

Güler ve beraberindeki heyet, tünel içerisinde araçla geçiş yaparak çalışmaları yerinde inceledi.

"İlk kar düşmeden 1. tüpü açacağız"

İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Geminbeli Tünelinin Suşehri çıkış noktasındayız. Zara giriş noktasındaki çalışmalar devam ediyor. Hem asfalt serimi hem de ara bölmede ikinci tüpün ara bölmesindeki yaklaşık 350 metrelik bölümünü de doldurduk. Zemin iyileştirme çalışması da devam ediyor. Birkaç hafta içerisinde bu zemin iyileştirmesi ve dolgu ile asfalt serimi ile tamamlanacak. Önümüz kış, hem müteahhit firma hem de karayolları bölge müdürlüğümüz, mühendis arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Hakikaten müteahhit firmamız, karayolları çalışanlarımız büyük bir gayretle son 2-2,5 aydır adeta bir şantiye üstü kavramını kullanacağımız özveriyle gerçekten büyük bir çalışma ortaya koydular. Ben teşekkür ediyorum özverili çalışmalarından dolayı. Ama bu yetmez. Aralık ayının başına kadar aslında kalan inşaat çalışmalarını tamamlayabiliriz. Hava şartları önümüzdeki günlerde olumsuz bir hal alırsa artık mühendislik çalışması açısından da yapabileceğimiz bir şey yok. Bu hava şartları içerisinde bizim imalatları tamamlama şansımız var. İnşallah hava şartları müsaade ederse bu Geminbeli Tünelimizi ilk kar düşmeden en azından 1. tüpte ilk geçişi sağlamış oluruz diye düşünüyorum. Arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyorlar inşallah mutlu haberi bizlere 15-20 gün içerisinde ulaştırırlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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