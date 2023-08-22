AK Parti'li Güler "Aydın'da Şehir Buluşmaları" etkinliğinde konuştu Açıklaması

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Aydın'da büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıklarını kazanacaklarına inandığını söyledi.

Abdullah Güler, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde bulunan Kadıköy Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Restoranı'nda düzenlenen "Şehir Buluşmaları" etkinliğine katıldı.

Güler, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bölgesinde etkili olan, her soruna doğrudan çözüm önerileri getiren bir güç olduğunu anlattı.

Ukrayna-Rusya savaşındaki tahıl krizinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı rolü hatırlatan Güler, "Bundan sonra da inşallah bölgesel sorunlarda da bu çözüm önerileriyle yoluna devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Aydın'da Şehir Hastanesi ve Aydın-Denizli otoyolunun inşaatının devam ettiğini dile getiren Güler, 21 yıllık iktidarları döneminde Aydın'da çok büyük yatırımlar yapıldığını söyledi.

Aydınlıların yeterli belediye hizmeti alamadığını dile getiren Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben İstanbul'da uzun yıllar belediye meclis üyeliği yapmış, belediyeciliği az çok bilen bir kardeşinizim. Maalesef Aydın, kendine yakışan belediyecilik hizmetlerini göremiyor. Kendi içinde kavga eden, münakaşa eden büyükşehir, ilçe belediyesi arasındaki yetki karmaşasıyla beraber gündemi dolduruyorlar. İnşallah 2024 belediye seçimleriyle beraber, Aydın'ımız da özlediği bir yönetim değişikliğini inşallah sağlayacaktır. Bizim inancımız tam. Biz Aydın'ımızda inşallah 2024 yerel seçimlerinde hem büyükşehirde hem ilçe belediyelerinde başarıya ulaşacak, kazanacak ve Aydın halkımızı beklediği, özlediği o hizmet kalitesine inşallah ulaştıracağız."

Emeklilerin zam beklentisi

Bir gazetecinin emekli maaşlarına yönelik zam konusuna ilişkin sorusuna Güler, şu yanıtı verdi:

"Bizim bütçe dengeleri açısından özellikle birinci hedefimiz enflasyonla mücadelede fiyat istikrarını sağlamak. Sonuç itibarıyla hayat pahalılığı dediğimiz bir sorunla mücadele ederken fiyat istikrarını sağlayacak ve enflasyonu tek haneli rakamlara indirecek bir dengeli bütçe imkanlarıyla beraber bir çalışma yürütüyoruz. Milletvekillerimizle de görüştüğümüzde sahada vatandaşlarımızla görüştüğümüzde özellikle emeklilerimizle ilgili bir beklenti var. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza da arz edildi bu durum. Şu anda Çalışma Bakanlığımız bir etki analizleriyle beraber bir çalışma yürütüyor. Meclis açıldığında bunu değerlendireceğiz. Sonuç itibarıyla benim bir orandan bahsetme imkanım yok."

Programa, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten ile ilçe belediye başkanları katıldı.

Programın sonunda Güler ve beraberindekiler, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni gezdi.