AK Parti'li Canikli: '7'li masa ulus devletini tehdit ediyor'

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, "7'li masa ulus devletini tehdit ediyor. 7'li masanın mutabakat metninde, Türkiye Cumhuriyeti ulus devletinin hem ekonomik kurumları ve işleyiş mekanizması ve hem de siyasi ve idari yapılanmasının ortadan kaldırılması hedeflenmektedir" dedi.

AK Parti'li Nurettin Canikli, Twitter hesabından '7'li masa ulus devletini tehdit ediyor' başlığıyla yaptığı açıklamada, Millet İttifakı'nın 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni eleştirdi. Canikli, "7'li masanın mutabakat metninde, Türkiye Cumhuriyeti ulus devletinin hem ekonomik kurumları ve işleyiş mekanizması ve hem de siyasi ve idari yapılanmasının ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. 7'li masanın mutabakat metninde yer alan taahhüt ve hedefler dikkate alınırsa, Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti devletinin, Cumhuriyeti ve ulus devleti tarihe karışır. 7'li masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklayan HDP yetkililerinin, Cumhuriyeti ve ulus devleti hedef alan açıklamaları, Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li masanın, HDP ile kapalı kapılar ardındaki mutabakatlarının yansımalarını göstermektedir. 7'li masanın genel başkanları imzaladıkları mutabakat metninde; 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti devletinin üniter yapısını değiştireceklerini, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeleri karşılığında, terör örgütü PKK'nın siyasi sözcülüğünü yapan HDP'nin Türkiye'yi bölünmeye götürecek taleplerini yerine getireceklerini, merkezi yönetimin gücünün zayıflatıldığı, özerk ve federal bölgesel yönetimleri oluşturacaklarını kabul ve beyan etmektedirler. 7'li masa vaadi olan Avrupa özerklik şartının kabul edilmesi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin üniter, ulus devlet yapısının ortadan kaldırılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkisinin, yerel yönetimlerin bulunduğu topraklar için sınırlandırılması anlamına gelmektedir" ifadelerini kullandı.