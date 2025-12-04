AK Parti'li Bozkurt, enerjide tam bağımsızlık yolundaki adımların milletin ortak iradesiyle atıldığını söyledi

AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, "Enerjide tam bağımsızlık yolunda atılan her adım, madencimizin alın teriyle, mühendisimizin akıl teriyle, bu milletin ortak iradesiyle atılmaktadır." dedi.

Bozkurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutladı, hayatını kaybeden madencilere rahmet diledi.

Dünya Madenciler Günü'nün, emeğin ve alın terinin başkenti olarak nitelendirdiği Zonguldak için çok daha derin anlam taşıdığını aktaran Bozkurt, kentin neredeyse her hanesinde bir maden şehidinin hatırasının yaşatıldığını belirtti.

Madencilik sektörünün Türkiye'nin enerji arz güvenliği, sanayi üretimi, bölgesel kalkınma ve stratejik ham madde ihtiyacının karşılanmasında kritik bir konumda olduğunu vurgulayan Bozkurt, "Madencilik yerin yüzlerce metre altındaki karanlığa ışık götürmek, toprağın bağrından ekmeğini çıkarmak ve ülkesine nefes olan enerjiye güç vermektir. Bu bir meslek değil, bir irade, bir cesaret ve bir vefa destanıdır." diye konuştu.

Yerli kömür ve diğer madenlerin ekonomiye kazandırılması için başlattıkları büyük dönüşüm hamlesini "Enerjide tam bağımsız Türkiye" idealinin temel taşlarından biri olarak ifade eden Bozkurt, şunları söyledi:

"Bugün artık kendi kararlarını kendi alan, kendi projelerini kendi hayata geçiren, kendi hedeflerini kendi belirleyen bir Türkiye var. 85 milyon vatandaşımızla daha güçlü, daha huzurlu ve daha müreffeh bir Türkiye'ye doğru yürüyüşümüz kararlılıkla sürmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, yıllarca 'yapılamaz' denilenlerin yapıldığı, 'cesaret edilmez' denilenlere cesaret edildiği, 'izin vermezler' denilenlerin millete rağmen değil milletle birlikte başarıldığı büyük bir dönüşümün içindeyiz. Enerjide tam bağımsızlık yolunda atılan her adım, madencimizin alın teriyle, mühendisimizin akıl teriyle, bu milletin ortak iradesiyle atılmaktadır."

Madencileri "karanlığın içinde ışığa yürüyen, toprakla ekmeği yoğuran, vatanı için yerin altını yurt bilen adsız kahramanlar" olarak nitelendiren Bozkurt, onlara seslenerek, "Sizin hakkınızı ödemek mümkün değildir. Ancak sizin için daha güvenli, daha güçlü, daha huzurlu bir gelecek inşa etmek bizim boynumuzun borcudur." ifadesini kullandı.