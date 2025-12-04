Haberler

AK Parti'li Bozkurt, enerjide tam bağımsızlık yolundaki adımların milletin ortak iradesiyle atıldığını söyledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, "Enerjide tam bağımsızlık yolunda atılan her adım, madencimizin alın teriyle, mühendisimizin akıl teriyle, bu milletin ortak iradesiyle atılmaktadır.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, "Enerjide tam bağımsızlık yolunda atılan her adım, madencimizin alın teriyle, mühendisimizin akıl teriyle, bu milletin ortak iradesiyle atılmaktadır." dedi.

Bozkurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutladı, hayatını kaybeden madencilere rahmet diledi.

Dünya Madenciler Günü'nün, emeğin ve alın terinin başkenti olarak nitelendirdiği Zonguldak için çok daha derin anlam taşıdığını aktaran Bozkurt, kentin neredeyse her hanesinde bir maden şehidinin hatırasının yaşatıldığını belirtti.

Madencilik sektörünün Türkiye'nin enerji arz güvenliği, sanayi üretimi, bölgesel kalkınma ve stratejik ham madde ihtiyacının karşılanmasında kritik bir konumda olduğunu vurgulayan Bozkurt, "Madencilik yerin yüzlerce metre altındaki karanlığa ışık götürmek, toprağın bağrından ekmeğini çıkarmak ve ülkesine nefes olan enerjiye güç vermektir. Bu bir meslek değil, bir irade, bir cesaret ve bir vefa destanıdır." diye konuştu.

Yerli kömür ve diğer madenlerin ekonomiye kazandırılması için başlattıkları büyük dönüşüm hamlesini "Enerjide tam bağımsız Türkiye" idealinin temel taşlarından biri olarak ifade eden Bozkurt, şunları söyledi:

"Bugün artık kendi kararlarını kendi alan, kendi projelerini kendi hayata geçiren, kendi hedeflerini kendi belirleyen bir Türkiye var. 85 milyon vatandaşımızla daha güçlü, daha huzurlu ve daha müreffeh bir Türkiye'ye doğru yürüyüşümüz kararlılıkla sürmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, yıllarca 'yapılamaz' denilenlerin yapıldığı, 'cesaret edilmez' denilenlere cesaret edildiği, 'izin vermezler' denilenlerin millete rağmen değil milletle birlikte başarıldığı büyük bir dönüşümün içindeyiz. Enerjide tam bağımsızlık yolunda atılan her adım, madencimizin alın teriyle, mühendisimizin akıl teriyle, bu milletin ortak iradesiyle atılmaktadır."

Madencileri "karanlığın içinde ışığa yürüyen, toprakla ekmeği yoğuran, vatanı için yerin altını yurt bilen adsız kahramanlar" olarak nitelendiren Bozkurt, onlara seslenerek, "Sizin hakkınızı ödemek mümkün değildir. Ancak sizin için daha güvenli, daha güçlü, daha huzurlu bir gelecek inşa etmek bizim boynumuzun borcudur." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Sarp Özer - Politika
25 kilo altın çalan memurun annesinden olayın seyrini değiştirecek sözler

Adliye soygununda anne konuştu! Olayın seyrini değiştirecek sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü sanatçı Gökhan Türkmen çileden çıktı: 'Bir daha asla o mekânda sahne almam!'

Ünlü sanatçı Gökhan Türkmen çileden çıktı
Prefabrik ev taşıyan tır trafiği altüst etti

Trafiği birbirine kattı, sürücüler isyan etti
Eşi ile 2 kızını heyelan faciasında kaybeden anne: Saçlarının teline kadar adalet istiyorum

Acılı anne: Saçlarının teline kadar adalet istiyorum
Memur ve emeklinin zam tablosu şekillendi: İşte yeni maaşlar

Milyonların merakla beklediği zam tablosu şekillendi
Ünlü sanatçı Gökhan Türkmen çileden çıktı: 'Bir daha asla o mekânda sahne almam!'

Ünlü sanatçı Gökhan Türkmen çileden çıktı
Eşref Rüya dizisine damga vuran öpüşme sahnesi: Şeftali gibi tadı var

Reyting rekortmeni diziye damga vuran sahne: Şeftali gibi...
Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor! Başsavcılık harekete geçti

Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor
Ne baklava ne kebap! İşte Türkiye'de en çok aranan tarif

Ne baklava ne kebap! İşte Türkiye'de en çok aranan tarif
AK Partili vekilden Cizre'deki görüntüler için dikkat çeken sözler: Görmezden gelmek gerekir

AK Partili vekile bu görüntüler soruldu: Görmezden gelmek gerekir
Ruhsatı iptal edilen AVM'de mühürleme krizi! Mahkeme son dakika durdurdu

Dev AVM'yi mühürlemeye gittiler, mahkemenin kararıyla geri döndüler
'Hey gidi günler': Gupse Özay'dan lise yıllarına nostaljik selam

Gupse Özay'ın lise fotoğrafı hayranlarını geçmişe götürdü
Herkes bu ilanı konuşuyor! Papa'nın ziyaretinden saatler sonra satışa çıkarıldı

Papa'nın ziyaretinden saatler sonra internette satışa çıkarıldı
ABD'li savaş pilotlarının Kızılema şaşkınlığı! Böyle bir şeyi hiç görmedik

ABD'li savaş pilotlarının Kızılema şaşkınlığı! Böyle bir şeyi hiç görmedik
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.