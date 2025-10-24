AK Parti Kütahya milletvekilleri Meclis'te basın toplantısı düzenledi

Ak Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, kentte gerçekleştirilecek sosyal konut, sağlık ve enerji yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Biçer, beraberinde Bayırcı ve Demir ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yurt genelinde 500 bin sosyal konut inşa edilmesinin hedeflendiğini, projeyle Kütahya'da da 3 bin 592 konut yapılacağını belirtti.

Ak Parti hükümetleri döneminde Kütahya'nın her ilçesi ve beldesinde TOKİ tarafından önemli yatırımlar yapılarak binlerce aileye modern ve güvenli konutlar kazandırıldığını vurgulayan Biçer, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut seferberliği olan projeyle de inşa edilecek yeni konutların kente yeni yuvalar kazandırmakla kalmayacağını, aynı zamanda şehrin ekonomisini, istihdamını ve sosyal hayatını da güçlendireceğini ifade etti.

Devam eden sosyal konut yatırımlarını anlatan Biçer, "TOKİ eliyle şu ana kadar Kütahya'mızın tamamında yapılan konut sayımız 20 bin 138'dir. Bu dev yatırımlarla binlerce ailemiz her şeyden önce güvenli, konforlu ve modern yuvalara kavuşacak, inşaat sektörümüzdeki canlılık devam edecek, esnafımız ve işçilerimiz kazanacak, istihdam artışıyla yüzlerce hemşehrimiz iş sahibi olacak, Kütahya'mızın çehresi değişecek. En önemlisi Kütahya'da artık konutlar depreme dayanıklı hale gelecek." ifadelerini kullandı.

Ak Parti'li Bayırcı ise kentteki sağlık yatırımlarına ilişkin bilgi verdi. Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hizmete girmesiyle Kütahya halkının dünya standartlarında ve otel konforuna sahip fiziki şartlarda sağlık hizmeti almaya başladığına dikkati çeken Bayırcı, kentteki sağlık yatırımlarıyla hasta yatak kapasitesinin, poliklinik hizmetlerinin kalitesinin ve hekim sayılarının arttığını, il dışına hasta sevk sayısının azaldığını dile getirdi. Bayırcı, kentin sağlık altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Ak Parti'li Demir de Kütahya'da enerji alanında tarihi yatırımların hayata geçirildiğini, bugün itibarıyla kentte "doğal gazsız il, ilçe, belde kalmayacak" hedefinin gerçek bir vizyona dönüştüğünü ifade etti.

"İl merkezimizden beldelerimize kadar her nokta doğal gaz konforuyla buluşmuş, kalan bölgelerde ise çalışmalar hız kesmeden devam etmektedir" diyen Demir, şunları kaydetti:

"2002'den 2025'e kadar geçen süreçte binlerce haneye doğal gaz ulaşmış, vatandaşlarımızın yaşam kalitesi yükselmiş, temiz enerjiyle ısınan sıcak yuvalar şehrimizin dört bir yanına yaygınlaştırılmıştır. Bugün Kütahya sadece konut aboneleriyle değil, aynı zamanda sanayi tesislerinde kullanılan doğal gaz altyapısıyla da üretimin, kalkınmanın ve istihdamın merkezlerinden biri haline gelmiştir. AK Parti hükümetlerimiz döneminde Kütahya'mızda hayata geçirilen doğal gaz yatırımlarına hız kesmeden ilaveler katıyoruz. Altıntaş, Aslanapa, Pazarlar, Şaphane ve Domaniç ilçelerini Allah nasip ederse 2025 sonu itibarıyla doğal gaza kavuşturmuş olacağız. Domaniç ilçemizle ilgili olarak da yıl sonunda başlayacak çalışmalar 2026 yılı içerisinde tamamlanmış olacak."