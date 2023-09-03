AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Karapınar'ı ziyaret etti
AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Karapınar ilçesinde bulunan spor tesislerini ve diğer kamu binalarını ziyaret etti. Ayrıca yeni evlenen bir çifte hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Konya'nın Karapınar ilçesine ziyaret etti.
Karapınar Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun bulunduğu spor tesislerini yerinde ziyaret eden Akyürek, daha sonra Karapınar ASEM ve Karapınar İtfaiyesi binasında incelemelerde bulundu.
Akyürek son olarak Karapınar'da yeni evlenen bir çifte hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Kaynak: AA / Fatih Arslan - Politika