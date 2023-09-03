AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Karapınar'ı ziyaret etti

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Karapınar ilçesinde bulunan spor tesislerini ve diğer kamu binalarını ziyaret etti. Ayrıca yeni evlenen bir çifte hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.