AK Parti Kayseri İl Başkanlığına seçilen Okandan, mazbatasını aldı

Ak Parti Kayseri 8. Olağan İl Kongresi'nde İl Başkanlığına seçilen Hüseyin Okandan, mazbatasını aldı.

İlçe seçim kuruluna beraberindeki teşkilat mensuplarıyla giden Okandan, mazbatası verildi.

Okandan, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişinin hayatını kaybetmesinin acısını yaşadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İl Başkanlığı görevini layık görmesinin kendisini mutlu ettiğini anlatan Okandan, yaklaşık 15 yıl önce AK Parti teşkilatında yer aldığını belirtti.

Kayseri'ye birlik ve beraberlik içinde hizmet edeceklerini vurgulayan Okandan, "Birlikte el ele çalışacağız. Gayret edeceğiz, 15-16 yıllık teşkilat tecrübemizle edindiğimiz tecrübeleri inşallah daha da geliştirerek tüm değerli dostlarımızın desteğiyle ortaya daha da verimli bir şey koymaya çalışacağız. Aldığımız bu mazbatanın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İnşallah Rabbim bu gönül muhabbetini, beklentiyi mahcup bırakmaz. Milletimize layık olabiliriz diye umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından Okandan, yönetim kurulu ve teşkilat üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.