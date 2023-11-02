AK Parti Karabük Milletvekilleri Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile Görüştü

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile bir araya gelerek Eskipazar OSB, Filyos Limanı ve Orman Ürünleri Sanayisinin durumunu görüştüler. Yapılan yatırımlar değerlendirildi ve önemli projeler konuşuldu.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile bir araya gelerek Eskipazar OSB, Filyos Limanı ve Orman Ürünleri Sanayisinin durumunu görüştüler.

TBMM'de gerçekleşen görüşmede, kente yapılan yatırımlar değerlendirildi. Şahin ve Keskinkılıç, Bakan Kacır'a Eskipazar Organize Sanayi Bölgesine verdiği destek ve alt yapı ihalesine gösterdiği ilgi için teşekkür etti. Görüşmede, Filyos Limanı'nın kullanımı ve Orman Ürünleri Sanayi Sitesi gibi önemli projelerde konuşuldu.

Milletvekilleri Şahin ve Keskinkılıç, yaptıkları açıklamada, her hafta bir veya iki bakanla Karabük'ün daha çok büyümesi ve kalkınması için görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Bakanımız ile Eskipazar OSB, Filyos Limanı ve Orman Ürünleri Sanayisinin durumunu konuştuk ve bu konularda önemli bir mesafe kat ettik" ifadelerine yer verdiler. - KARABÜK