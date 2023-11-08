AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Selendi'yi Ziyaret Etti

Eski Gençlik ve Spor Bakanı AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa'nın Selendi ilçesini ziyaret etti. Kasapoğlu, Selendi'de yapılan hizmetleri yerinde inceledi ve desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Eski Gençlik ve Spor Bakanı AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Manisa'nın Selendi ilçesini ziyaret etti.

Geçtiğimiz dönem Gençlik ve Spor Bakanı olan ve şu anda AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu akşam saatlerinde Manisa'nın Selendi ilçesine gelerek ziyaret ve temaslarda bulundu. Parti binasında AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar ve partililer tarafından karşılanan Kasapoğlu, burada vatandaşlarla sohbet etti. AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar yaptığı konuşmasında, "Bakanlığı döneminde ilçemize kazandırdığı hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Selendi spor alanı açısından çok hizmet aldı. Bakanımız sayesinde Selendi ilçemiz tarihinde spor anlamında alınmamış hizmetleri aldı." dedi.

Selendi'ye her zaman desteklerinin devam edeceğini belirten AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Eksik olan yerlerin biran önce tamamlanması konusunda her daim sizinleyiz. Selendi bu hizmetleri fazlası ile hak ediyor."

Kasapoğlu ve beraberindekiler daha sonra bakanlık tarafından yapılan hizmetleri yerinde görmek için stadyum ve kapalı yüzme havuzuna giderek yerinde incelemelerde bulundu. Kasapoğlu'nun Selendi ziyaretine Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş ve AK Parti Kula İlçe Başkanı Eyüp Yavuz Aşkın da eşlik etti. - MANİSA