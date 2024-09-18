Derya Ayaydın: Türkiye Yüzyılı İçin Birlikte Adımlar Atıyoruz

AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, "Türkiye Yüzyılı yılına ülkemizi daha ileriye götürecek adımları hep beraber atıyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın Mardin programlarına eşlik eden Milletvekili Ayaydın, baba ocağında, Türkiye buluşmalarında toplumun değişik kesimlerinden insanlarla bir araya gelerek onların beklentilerini, fikirlerini, söylemlerini birlikte dinleyerek 'Türkiye Yüzyılı'na ülkeyi daha ileriye götürecek adımları beraber attıklarını söyledi.

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde partimiz kurulduğu ilk günden bugüne halkımız ile iç içe olan bir partidir" diyen Ayaydın, "Türkiye buluşmaları da bunun en büyük örneğidir. AK Parti iktidarı döneminde ulaşımdan, sağlığa, eğitimden, tarıma birçok alanda birçok yatırım yapılmıştır. Bunu da bütün vatandaşlarımız ve halkımız birlikte söylemektedir. Mardin'e hem yerli hem de yabancı turist, turizm açısından da geliştirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi. - MARDİN