AK Parti İstanbul Milletvekili Ayaydın: "Bizden başka hiç kimsenin sorunları çözemeyeceğinin milletimiz farkında, bilincinde"

AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, Eyüpsultan Alibeyköy'de esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, halkla iç içe olduklarını söyledi.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, Eyüpsultan Alibeyköy'de esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, halkla iç içe olduklarını söyledi. Ayaydın, "Bizden başka hiç kimsenin sorunları çözemeyeceğinin milletimiz farkında, bilincinde" dedi.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Ayaydın, beraberindeki heyetle Eyüpsultan Alibeyköy esnafını ziyaret etti. Çarşı gezisinde ayaküstü sohbet ettiği vatandaşların da istek ve taleplerini kaydeden Ayaydın, bir derneği ve ihtiyaç sahibi aileyi de ziyaret etti.

"Vatandaşlarımıza hal ve hatırlarını soruyoruz, bir eksikleri varsa yardımcı olmaya çalışıyoruz"

Ziyaretin amacından bahseden Milletvekili Ayaydın, "Bugün Eyüpsultan'dayız ilçe teşkilatımızla beraber. AK Parti kadroları olarak her zaman vatandaşlarımızla beraberiz. Bugün Eyüpsultan ilçemizdeyiz. Her esnafımızın, her mahallemizin her kapımızı çalıyoruz. Vatandaşlarımıza hal ve hatırlarını soruyoruz, bir eksikleri varsa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde her zaman vatandaşlarımızla, milletimizle iç içe olan bir parti olduk. Aynı şekilde de olmaya devam ediyoruz Bugün de Eyüpsultan halkıyla beraberiz" şeklinde konuştu.

"Bizden başka hiç kimsenin sorunları çözemeyeceğinin milletimiz farkında, bilincinde"

Ayaydın, "Biz her girdiğimiz yere not defterlerimizle giriyoruz. Ama Allah'a çok şükürler olsun öncelikle Cumhurbaşkanımıza olan teveccüh çok büyük. AK Parti kadrolarına olan teveccühte aynı şekilde büyük. Bizden başka hiç kimsenin sorunları çözemeyeceğinin milletimiz farkında, bilincinde. Biz de bir eksikleri varsa her zaman notlarımızı alıyoruz, gereken yerlere bildiriyoruz. Bizler olsun, teşkilatımız olsun, bakanlıklarımız olsun, kurumlarımız olsun her türlü vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"İstanbul'da tüm ilçelerde kadrolarımızla beraber milletimizle iç içe olmaya devam ediyoruz"

Halkla iç içe olduklarını söyleyen Ayaydın, "İstanbul'da tüm ilçelerde kadrolarımızla beraber milletimizle iç içe olmaya devam ediyoruz. Böyle de olmaya devam edeceğiz. Buradan tüm Türkiye'ye, tüm İstanbul'a selamlar gönderiyoruz" dedi.

Ayaydın'ın Alibeyköy'deki programı ziyaretlerin ardından sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
