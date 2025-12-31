Haberler

AK Parti İl Başkanı Küçükoğlu, "2025 yılında onlarca yatırım ve hizmeti hemşerilerimizle buluşturduk"

AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, 2025 yılında Erzurum'a önemli yatırım ve hizmetlerin kazandırıldığını söyledi.

AK Parti Erzurum İl Başkanlığınca hazırlanan "2025'te ne yaptık" başlıklı çalışma ile yıl içerisinde Erzurum'a yapılan önemli yatırımlar ve hizmetler paylaşıldı.

5 bin kişilik kapalı spor salonu ve olimpik yüzme havuzu, Komando eğitim merkezi, Bedelli er eğitim merkezi önemli yatırımlar 2025 yılı içerisinde yatırım planına alındığını belirten İl Başkanı Küçükoğlu, "4 bin 905 sosyal konut, 20 bir kişilik stadyum, Şehri istihdam alanları oluşturulması, EİT 2025 Kış organizasyonu, Adalet sarayı, Erzurum Hakimevi ve personel eğitim merkezi, Erzurum öğretmenevi, Uçak sefer sayılarının artırılması, 13 gölet ve barajı, 2. Organize sanayi bölgesi, 116 sosyal sorumluluk projesi, 65 bin saha ziyareti, Hasta yaşlı çocuk şehit aileleri ziyaretleri, 238 ilçe ziyareti gerçekleştirildi. Bu süreçte 12 bin 680 vatandaşı parti il binamızda ağırladık. 8 bin 937 yeni üye kaydı ile bölge birincisi olduk" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
