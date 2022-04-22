AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, gündemi değerlendirdi Açıklaması

İSTANBUL (AA) - Ak Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "3 ayda elektriği kesilen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası bin lira, beyefendi İstanbul'da bir otelde geceliğine 100 bin lira ödenmek suretiyle konaklıyor. Yaklaşık 300 ayda ödenecek faturasını bir gecede harcayan bir lider, kalkıp bugün bir tiyatro oynuyor." dedi.

Özkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde millete hizmet etmenin, milletin yüzünü güldürmenin peşinde koştuklarını, diğer tarafta ise birilerinin film izleyip tiyatro çevirmeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Dosta güven, düşmana korku veren Mavi Vatan Tatbikatı'nın başladığını anımsatan Özkan, "Mavi Vatan olarak altındaki hidrokarbon, doğal gazı keşfederek, milletimize sunmanın mücadelesi içerisindeyiz." diye konuştu.

Özkan, Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nda görev alan personele başarılar diledi.

"Uluslararası toplum üç maymunu oynuyor"

Filistin halkına karşı İsrail'in insanlık dışı müdahalesini kınayan Özkan, Birleşmiş Milletler (BM), NATO, Avrupa ve ABD'nin Filistin meselesi karşısında üç maymunu oynamalarının, insanlığın vicdanını sızlattığını söyledi.

BM ve NATO'dan bir beklentilerinin olmadığını dile getiren Özkan, BM ve NATO'nun Ukrayna, Suriye, Afganistan'da yaşananlar karşısında farklı bir tavır ortaya koymadığını hatırlattı.

Ak Parti Grup Başkanvekili Özkan, "Mesele, petrol, doğal gaz, yeraltı zenginlikleri olsaydı savaş çanları çalar, emperyalistlerin Ortadoğu'ya üşüştüğüne tanık olurduk. Mesele Batı'nın çıkarları olsaydı bütün dünya seferber olur gereğini yapardı. Mesele Müslüman kanı olunca, mazlum coğrafyamızda insan hak ve özgürlükleri, yaşam hakkı, hayatta kalma mücadelesi olunca sözde insan hakları savunucularının ve bu amaçla kurulan sözde uluslararası toplumun üç maymunu oynadığına tanık oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Film izleyip tiyatro oynuyorlar"

"Küresel enflasyonla ve pandemiyle mücadelede yanımızda olmayanlar, Türkiye düşmanlarının içimizdeki işbirlikçileri film izleyip tiyatro oynuyorlar." diyen Özkan, ana muhalefet partisinin, dünden beri bütün dikkatleri üzerine çekme gayreti içinde olduğunu kaydetti.

Özkan, bir taraftan mülteci algısı oluşturarak toplumda infiale neden olan, diğer taraftan 6 artı 1 masada oturma krizini ortaya koyan müttefiklerin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin kesilen elektriği üzerinden "durumu nasıl kurtarırız"ın gayretinde olduğunu söyledi.

Bugüne kadar Kılıçdaroğlu'nun, ülkenin derdiyle dertlenmediğini ifade eden Özkan, AK Parti'nin, ucuz elektrik, ucuz enerjiye ulaşmak için 20 yıldan beri mücadele ettiğini anlattı.

"Bu mücadelemizde acaba Kılıçdaroğlu'nu yanımızda görebildik mi?" sorusunu yönelten Özkan, muhalefetin yenilenebilir enerjiye de nükleer enerjiye de karşı çıktığını dile getirdi.

"Holdinglerin önüne gidip aynı itirazlarını yapabiliyor mu?"

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sosyal devlet olmanın gereğini yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Kılıçdaroğlu bu tiyatroları çevirirken bizler neler yapıyoruz; 4 milyon hane için yılda iki defa ödenmek üzere 1150 liraya kadar doğal gaz desteği sağlıyoruz. Acaba Kılıçdaroğlu'nun haberi var mı? Acaba Sayın Kılıçdaroğlu bu oyunu oynarken, büyük enerji şirketlerine, büyük finans çevrelerine, holdinglerin önüne gidip aynı itirazlarını yapabiliyor mu, hayır. 4 milyon haneye elektrik desteği sağlıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliğini, ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürdük. CHP'nin elektrik tüketimi, bir sivil toplum kuruluşu olarak konutların elektrik kullanımıyla aynı noktaya geldi. Orada elektriği kesmeyi düşünmedi çünkü orada zaten konutlardaki elektrik kullanılıyor."

"Kılıçdaroğlu'nun prodüksiyonunu tebrik ediyoruz"

Kılıçdaroğlu'nun evine elektriğini kesmeye giden dağıtım firmasının görevlilerine önceden haber verilmişçesine videosunun çekildiğini belirten Özkan, "O video amatör bir çekim değil. Gerçekten büyük bir prodüksiyon ve büyük bir tasarım içerisinde, tiyatro ve sanat camiasının ilgi alaka ve tebriklerine mazhar olacak şekilde kaliteli bir video çekilmiş. Bunun için Kılıçdaroğlu'nun prodüksiyonunu tebrik ediyoruz." dedi.

Bursa ve İstanbul'daki terör saldırılarına ilişkin, "Kılıçdaroğlu'ndan bir ses duyduk mu?" diye soran Özkan, şunları kaydetti:

"Diyebilirsiniz ki; 'Kılıçdaroğlu'nun kesilen elektriği sebebiyle telefonunun şarjı bitmiştir. Şarj bittiği için bu paylaşımları yapamamıştır.' Akla bu gelebilir. Biz, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bundan bir ay önce geceliği 100 bin lira olan otelde konaklaması sırasında telefonunu şarj ettiğinden dolayı şarjının bugüne kadar kalabileceğini tahmin etmiyoruz. Eyvallah. 3 ayda elektriği kesilen Sayın Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası bin lira, beyefendi İstanbul'da bir otelde geceliğine 100 bin lira ödenmek suretiyle konaklıyor. Yaklaşık 300 ayda ödenecek faturasını bir gecede harcayan bir lider, kalkıp bugün bir tiyatro oynuyor. Elektriği kesilmeden önce de telefonunu şarj etmiş olabilir. Soruyoruz; Sayın Kılıçdaroğlu, bu ülkenin birlik, dirlik, beraberlik ve kardeşliğine kasteden terör örgütünün bu bombalı saldırıları karşısında neden duyarsızsın? Acaba gizli ortaklarınızla, HDP ile yapmış olduğunuz gizli anlaşmaya aykırı davranmamak için mi, yoksa şarjın bittiği için mi bir paylaşım yapmıyorsun? Bunun cevabını istiyoruz."

Özkan, Millet İttifakı'nın, "cumhurbaşkanı adayı kim olacak" rekabeti içinde, birbirlerine kurdukları kumpasla, bütün bu tiyatro faaliyetlerinin arka planını milletle paylaşacağını dile getirdi. Özkan, milletin "çarkçı" bir anlayışla devam eden bu muhalefet anlayışının çıkmazını bir kez daha göreceğini söyledi.