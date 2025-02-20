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AK Parti Grup Başkanı Güler: Emekli ikramiyeleriyle ilgili çalışma gündemimizde yok

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Emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili açıklamayı AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptı. Güler, emekli ikramiyeleriyle ilgili çalışmanın henüz gündemlerinde olmadığını söyledi.

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İstanbul milletvekili Mustafa Demir, Bursa milletvekili Emel Gözükara Durmaz, Kars milletvekili Adem Çalkın, Tokat milletvekili Mustafa Arslan ve Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ile beraber açıklama yaptı.

"EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMA YOK"

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güler, emekli ikramiyeleriyle ilgili konuştu. Emekliye bayram ikramiyesine ilişkin soruya Güler, gündemlerinde henüz öyle bir çalışma olmadığını kaydetti.

AK Parti Grup Başkanı Güler: Emekli ikramiyeleriyle ilgili çalışma gündemimizde yokAK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler

İKRAMİYELERİN NETLEŞECEĞİ TARİH BELİRSİZ

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçen hafta yaptığı açıklamada, şu an için bir rakam telaffuz etmenin erken olduğunu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığındaki ekonomi kurmaylarıyla yapılacak görüşmeler sonrasında ikramiye artışıyla ilgili değerlendirmelerin yapılacağını belirtmişti. Bu sözlerin ardından gözler 21 Şubat tarihinde Giresun'da gerçekleştirilecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına çevrilmişti. Emekli bayram ikramiyelerindeki artış oranının belirlenmesinin bu toplantıda netleşmesi bekleniyordu.

SON AÇIKLAMAYLA KAFALAR KARIŞTI

Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 21 Şubat'ta yapılacak olan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Toplantısı'nda gündeme gelecek konulara ilişkin konuşmuştu. Yılmaz, emekli ikramiyesi zammının bu toplantıda gündeme gelip gelmeyeceği hakkındaki soru üzerine "Ekonomi Koordinasyon Kurulu bu durumun platformu değil. Genel ekonomi politikaların konusudur. Bu toplantı bölgesel kalkınma konulu toplantı" ifadelerini kullanmıştı. Emekli ikramiyelerindeki artış oranının belirginleşeceği tarih yeniden bilinmezliğe büründü.

AK Parti Grup Başkanı Güler: Emekli ikramiyeleriyle ilgili çalışma gündemimizde yok
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK - Politika
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

niye olsunki daha seçime 3 yıl var.

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Haber YorumlarıMert Ali Bal:

İkramiye işini kaldırın israfa gerek yok. Kimse sesini çıkaramaz. Sayın Mehmet Şimşek bu işe bir el atın..

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Haber YorumlarıSeçkin:

AKP ve Mhp partileri ilk seçimde sandıkta gereken cevap verilecek Reis'de kurtaramayacak akpartiyi Her şey güzel olacak....

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Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

niye olsunki daha seçime 3 yıl var

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Hani bayram ikramiyesi vardı emekliler için

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Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Türkiye'nin en büyük Beka sorunu MHP ve Akp'dir..Ama bunu çoğu millet anlamadı..Bunlar halkın birbiryle kaynaşmasını bile istemiyorlar..Hüdapar milletvekili Atatürk'ün meclisinde Ata"miza hakaret ediyorzne MHP ne Akp milletvekilleri ses çıkarmıyor .Bunlar yeni Suriye yaratmaya çalışıyorlar kanımca .İnşallah sevimde eğer Fasdan ırak'dan Suriye'den Afganistan'dan oy vermeleri için ulkeyebdavet etmezlerse..

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Haber YorumlarıMuammer Allı:

seçime çok var nasıl olsa unutulur

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Haber Yorumlarıİsmail Karadogan:

Toplantı falan hikaye reis i cumhur ne derse o. Artık onun gönlünden ne koparsa...

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Haber Yorumlarıhasan kaçan:

sanki ülkede yüksek enflasyon var. sizde durmadan zam istiyorsunuz. daha milletvekillerin cezalarını falan ödeyelim, yedi sülalerinin özel hastane masrafları falan. A6-A8 lerin masrafları, bu kadar gider varken birde emekliye ekstra ikramiye. yok kardeşim yokkk. para mara yok.

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