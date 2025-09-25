Akbaşoğlu: Umut Yeniden AK Parti'dir

Ak Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Ana muhalefetin içerisinde olduğu kaos ve koltuk krizi nedeniyle alternatif olmayacağını gördük. Umut yeniden Ak Parti'dir" dedi.

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Bakırköy'de düzenlenen bir dizi etkinliğe katılan AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Bakırköy İlçe Başkanlığı mensuplarıyla beraber esnaf ziyaretinin ardından öğrenci yurtlarında öğrencileri ziyaret etti.

Programın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Akbaşoğlu, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında 81 ilde vatandaşlarla buluştuklarını anlatarak, "Çarşıda, pazarda hep vatandaşlarımız arasında çeşitli ziyaretler yaptık. STK'lar ve esnaf ziyaretleri, öğrenci yurtları. Vatandaşlarımızın gündemi neyse onları kendi dillerinden kendi zihinlerinden dinledik. ve önümüzdeki yol haritamızı çıkarmak noktasında da sorumluluklarımızın idraki içerisinde daha büyük hedeflere beraber yürümek noktasında kendimizi güncelledik. Bu bağlamda bugün İstanbul'un bütün ilçelerinde tüm arkadaşlarımız vatandaşlarımızla birlikte. Onların bize söylemiş olduğu onların bizden talep ettiği, teklif ettiği her hususu not ettik. Bunu bir rapora dönüştürerek inşallah bu çalışmaların neticesinde Türkiye Yüzyılı hedeflerini bir bir gerçekleştirmek hususunda kendimizin üzerine düşen vazifeleri yerine getirmeye niyet ve gayret içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin 23 yılda yaptığı reformlara vurgu yapan Akbaşoğlu, "23 yıldır kesintisiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destansı mücadelesine bütün milletçe hep beraber şahit olduk. Şimdi ikinci 25 yıllık dönemimizde bölgesel bir güç, küresel bir güç olarak yeni ufuklara yepyeni hedeflere varması bunları gerçekleştirmesi için kendimizi güncelleyip millet ve devlet kaynaşmasıyla bu Türkiye Yüzyılı hedeflerini gerçekleştirme azim ve kararlılığını tekrarladık. Vatandaşımızdan da bu yönde hep olumlu geri dönüşler aldık. Mutlaka içinde bulunduğu sıkıntılı durumları ifade edip bunların çözülmesi taleplerini ileten vatandaşlarımız da oldu. Biz bu sıkıntıların farkındayız. Daha evvel her türlü sıkıntıyı nasıl birlikte aştıysak, AK kadrolar olarak sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu krizleri de hızlı bir şekilde aşacağız. Bu konuda da toplumun ümidinin AK Parti olduğu gözlemledik" şeklinde konuştu.

"CHP genel başkanı ve yönetimi büyük bir vesayet altında"

Muhalefete yönelik eleştirilerde de bulunan Akbaşoğlu, "Ana muhalefetin içerisinde bulunduğu kaos, kavga kriz nedeniyle kendi içlerindeki koltuk kavgaları nedeniyle bir alternatif olamayacağını, hırsızlık yolsuzluk vesayeti altında, CHP genel başkanı ve yönetiminin büyük bir vesayet altında bulunduğunu bütün milletimizin gördüğüne şahit olduk. Dolayısıyla, umut tekrar AK Parti'dir. Gelecek AK Partili kadroların milletimizle bütünleşerek, kendini güncelleyerek yeni hedeflere yeni Kızıl Elma'lara doğru yol yürümesiyle mümkün olduğunu bizzat halkımızın arasında 81 vilayette 86 milyon insanımızla tekrar idrak etmiş olduk" diye konuştu. - İSTANBUL