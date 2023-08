AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Çanakkale'deki yangın bölgesini ziyaret etti

Ak Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Çanakkale'de yangın bölgesini ziyaret etti.

Ak Parti'den yapılan açıklamaya göre, Şahin, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ve AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas'ın yer aldığı heyetle yangın sonrası incelemelerde bulunmak üzere Çanakkale'ye gitti.

Yangında zarar gören köyleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulunan Şahin, vatandaşların ihtiyaçlarını ve taleplerini dinledi.

Çanakkale'deki yangını söndürmek için ilk andan itibaren devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini belirten Şahin, yangının, Çanakkale'nin bugüne kadar karşı karşıya kaldığı en büyük yangınlardan bir tanesi olduğunu söyledi.

Şahin, "Gönüllülerimiz, görevlilerimiz yangını bir an önce söndürmek için teyakkuza geçtiler, seferber oldular. Tabii çok yürek yakan bir tabloyla şu an karşı karşıyayız. Ormanlarımız, ciğerlerimiz yandı. Tek tesellimiz can kaybının olmaması, yangının daha geniş alanlara yayılmaması." ifadelerini kullandı.

Yangında zarar gören vatandaşların taleplerinin takipçisi olacaklarını vurgulayan Şahin, "Raporlamalar tamamlandığında, bu zararların bir an önce giderilmesi, telafi edilmesi için, yananın, yıkılanın yerine yenisinin konulması için devletimiz seferber olacak. Biz de devlet nezdinde milletimiz adına siyaset yapan siyasetçiler olarak bu arzuların, isteklerin, taleplerin hep birlikte takipçisi olacağız." açıklamasını yaptı.

Şahin, Türkiye'nin yangınlarla mücadele konusunda potansiyelinin ve imkanlarının çok yüksek olduğunun altını çizerek, Çanakkale'deki yangına müdahale ederek kontrol altına alınmasını ve bir an önce sönmesini sağlayan görevli ve gönüllülere de teşekkür etti.