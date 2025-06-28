AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Yozgat'ta konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Bugün Türk Devletler Teşkilatı oluşumu dünyanın en önemli, en büyük 10 ekonomik birlikteliğinden biri olmaya aday ve bu hızla ilerlemeye devam ediyor." dedi.

Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde düzenlenen 2. Kırgız Türkleri Kültür Festivali'ne katılan Zorlu, Kırgızların geleneksel aşık oyununda aşık atarak, yay gerip ok fırlattı, Kırgız çadırlarını gezdi.

Zorlu, programda yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında 7 Türk devletinin, Türk Devletler Teşkilatı'nın tesisinde çok önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Türk Devletler Teşkilatı'nın önemine değinen Zorlu, "Yaklaşık 5 milyon kilometrekare toprakta 250 milyon nüfusa yaklaşan büyük bir demografi ve yaklaşık 2 trilyon dolarlık milli hasıla. Bugün Türk Devletler Teşkilatı oluşumu dünyanın en önemli, en büyük 10 ekonomik birlikteliğinden biri olmaya aday ve bu hızla ilerlemeye devam ediyor." diye konuştu.

Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 23 Şubat'ta AK Parti bünyesinde Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı tesis edildiğini anımsattı.

Bütün sorumluluklarının bu devletlerin birbirine sımsıkı bağlanması, ticarette, turizmde, sağlıkta, kültürde, askeri ve güvenlik sahasında da bir ve beraber olabilmesinin yolunu açmak ve projeleri hayata geçirebilmek olduğunu vurgulayan Zorlu, şöyle konuştu:

"İşte bu yolculukta en önemli paydaşlarımızdan birisi, bu oluşuma en başından beri destek veren Kırgız Cumhuriyeti'dir. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un önderliğinde Kırgızistan önemli bir seferberlik ve yükseliş dönemine geçmiştir. İkili ilişkilerimiz çok hızlı artmaya devam etmektedir. Bugün bu topraklarda yaşayan Kırgız kardeşlerimizin varlığı da Kırgızistan-Türkiye arasındaki o sarsılmaz bağların en önemli sembolü olmuştur. Bize düşen görev bunu daha da ayağa kaldırmak, güçlendirmek ve birliğimizi hep birlikte geleceğe taşımak olacaktır."

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da Anadolu coğrafyasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedefine Yozgat'ta da ilerlediklerini belirterek, festivalin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev ise Kırgızistan ile kardeş Türkiye arasındaki işbirliğinin her alanda istikrarlı ve başarılı bir şekilde geliştiğini ifade etti.

Her iki ülke arasında köklü bağların asırlar öncesine dayandığını vurgulayan Kazakbaev, "Şu anda dünya coğrafyasında parlak geleceği bulunan Türk Devletler Teşkilatımız vardır. İnşallah şu anda bir millet, yedi devletiz ama gelecekte bir gün gelecek ki bir millet, bir devlet olacağız." dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan da programın hayır olmasını diledi.

Konuşmaların ardından halk oyunları ekipleri folklor gösterisi sundu, sanatçı Alperen Kekilli konser verdi.

Öte yandan Zorlu, programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk dünyasının birleşmesi, güçlenmesi ve her alanda işbirliğini taçlandırmasının dışarıdaki ve içerideki bir takım çevreleri rahatsız ettiğini belirtti.

Türk devletleri birlikteliğinin özellikle her sahada hayata geçiyor olmasının Türkiye'nin bölgesinde olan merkezi gücünü artırdığını, bölgenin de barış ve huzuruna katkı sağladığını kaydeden Zorlu, "Cumhurbaşkanımızın kararlı iradesi, Türkiye'nin tutarlı dış politikası ve milli, yerli savunma sanayi hamlemizin geldiği bu nokta asla geri döndürülemez. Büyük bir yükselişin aslında bize ipuçlarını veriyor. İnşallah milletimizin desteğiyle hep birlikte bugünkü gelişmeleri daha da ileri noktalara taşımanın gayreti içerisinde olacağız." ifadelerini kullandı.