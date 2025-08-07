AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Hatay'da Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay'da İl Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Yayman, Altınözü Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, partisinin başarısının arkasında kadınların olduğunu söyledi.

Ak Parti iktidarında Türkiye'nin her alanda çok önemli mesafeler katettiğini dile getiren Yayman, önlerinde yeni bir dönemin başlangıcının olduğunu belirtti.

Muhalefeti eleştiren Yayman, "Yine muhalefet konuşuyor, sahte diplomalarla, sahte muhalefet yapıyorlar. Onlara karşı Altınözü'nden, serhat şehir Hatay'dan bir kez daha seslenmek istiyoruz, siz ne yaparsanız yapın, bu millet Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha başkan yapacak inşallah. Recep Tayyip Erdoğan gibi değerli bir lider ancak 100 yılda, 200 yılda bir gelir. Bu millet Cumhurbaşkanımızın kıymetini, değerini anlamış vaziyettedir." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Yayman, bunun bir devlet, millet politikası olduğunu ifade etti.

Programda, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Fatma Coştu, AK Parti Hatay milletvekilleri Adem Yeşildal ve Abdulkadir Özel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Gül Çalım da birer konuşma yaptı.

Yayman ve beraberindekiler, toplantının ardından Ziyaret Mahallesi'ndeki bir düğün salonunun açılışına katıldı.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Politika
