Mustafa Şen: İzmir'de Deniz Ölüm Noktasında, Mülteci Balıklara Dalga Geçiyor

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "İzmir'de denizi öldürdüler. Balıklar öldü. Başkan ne dedi, 'Bunlar mülteci balık.' Aklınca dalga geçiyor." ifadelerini kullandı.

Ak Parti'nin "Türkiye Buluşmaları" kapsamında Ardahan İl Başkanlığı'nda düzenlenen programa katılan Şen, 2028 seçimlerine hazırlandıklarını söyledi.

Ardahan'ın kişi başına yatırımda Türkiye'de ikinci il olduğunu anlatan Şen, bütün il ve ilçeleri ziyaret ettiklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

"Ak Parti evinde değil, sürekli sokaktadır"

Daha çok çalışılması gerektiğini vurgulayan Şen, şöyle konuştu:

"Benim formülüm, 2028 için ne yapıyoruz? Her günümü böyle planlayıp, böyle çalışmak istiyorum. Her haftamı, ayımı ve yılımı böyle planlamam gerek. Planladıklarımızın yüzde 80'ini yaptık, yüzde 20'yi neden yapmadık soracağız. Hepsini yapsak bile 'Daha güzeli nasıl olabilirdi?' diyeceğiz. Bu şekilde çalışmak teşkilat için çok önemli. Seçime 6 ay kalmış gibi. Seçim 2028'de, biz ne yapıyoruz, boş bırakmıyoruz. Ama biz Ak Parti'yiz, farkımız budur. AK Parti durmaz, bakar sorunu görür, gider onu çözer. AK Parti evinde değil, sürekli sokaktadır. Birinin çayını içer, başka gün birine çay ısmarlar."

Dünyanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözüne baktığını, bunun Türkiye için şans olduğunu dile getiren Şen, parti olarak Erdoğan liderliğinde tüm sorunları bitirmek için yola çıktıklarını anlattı.

AK Parti'nin derdinin bulunduğunu söyleyen Şen, "AK Parti'nin tam bağımsız büyük Türkiye derdi var. Onun için sorunu ötelemez yapar. 'Ben yoruldum, biraz oturayım.' Bunu yapmaz, dinlenmez, çünkü Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız öyle çalışıyor. Onun adamları da öyle çalışır." dedi.

"Son seçimde aldığımız oy oranı bizi tatmin etmeyen, görece düşük oy oranı. Ama tersine dönmeye başladı. Bize kızan arkadaşlar, sandığa gitmeyen, gidip geçersiz oy kullanan arkadaşlarımız yavaş yavaş geri gelmeye başladı." ifadesini kullanan Şen, vatandaşın "Bu işler bu muhalefetle olacak işler değil." dediğini, Ardahan'da da bunu gördüklerini, böyle belediye başkanlığının olamayacağını belirtti.

"İzmir lağım kokuyor"

Şen, İstanbul başta olmak üzere CHP'li büyükşehir belediyelerinin hizmet üretemediğini belirterek, şunları kaydetti:

"İstanbul'da belediyenin düşünüp, tasarlayıp geliştirdiği bir tane büyük proje yoktur. 6. senedeyiz, sıfır. Bizim bitirdiğimiz işleri yeniden açıyorlar. Ankara aynı. İzmir'de denizi öldürdüler. Balıklar öldü. Başkan ne dedi, 'Bunlar mülteci balık.' Aklınca dalga geçiyor. Hiç utanmadan, 'Gelsin bakan temizlesin.' diyor. Seni millet denizi öldürmek için mi seçti? İzmir'de karayı zaten öldürdüler. İzmir lağım kokuyor. Bunu İzmirliye nasıl reva görebilirsin? Biz Kurtuluş Savaşı'nda Yunan'ı orada denize döktük. Orası sembol bir şehirdir. Belki diğer şehirlerimizin hepsinden daha güzel ve bakımlı olmalı. Böyle insanlara bu memleket emanet edilemez. O yüzden o oylar yavaş yavaş geri gelmeye başladı."