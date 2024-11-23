AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Sakarya'da partisinin ilçe kongrelerinde konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "85 milyonun refahını yükseltmek için mücadele ediyoruz. Sıkıntılarımız var ama bu sıkıntıları aşmak için seferber olmuş bir iktidar var. Yapmamız gereken her zaman milletimizin yanında olup, dertlerini dinleyip o dertleri çözmek için seferberlik ruhuyla çalışmak." dedi.

Ak Parti Erenler 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Kaya, Ak Parti'nin 22 yıldır büyük projelere imza attığını söyledi.

"2026'da Türkiye'de hanelerin kullandığı doğal gazın yarısı kendi keşfimiz olan doğal gaz sayesinde olacak." diyen Kaya, şöyle devam etti:

"Başlattığımız enerji politikasında, milli, bağımsız bir şekilde yola çıkmasaydık bugün bu keşifleri yapamazdık. Bu vizyonsuz muhalefetin sözlerine bu millet inansaydı biz bugün bu başarıyı sağlayamazdık."

Ak Parti'nin şiarının "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" olduğunu dile getiren Kaya, "85 milyonun refahını yükseltmek için mücadele ediyoruz. Sıkıntılarımız var ama bu sıkıntıları aşmak için seferber olmuş bir iktidar var. Bunun farkında olan, her zaman milletinin derdini dinleyen, onların yanında yer alan AK Parti iktidarının vekilleri, belediye başkanları, teşkilatları, bakanları var. Yapmamız gereken her zaman milletimizin yanında olup, dertlerini dinleyip o dertleri çözmek için seferberlik ruhuyla çalışmak." diye konuştu.

"Meclis asla ve asla vandalizm, şiddet yeri değildir"

Kaya, dünyanın zor günlerden geçtiğine işaret ederek şunları söyledi:

"Üçüncü dünya savaşının kapıda olduğu söyleniyor. Hemen yanı başımızda Rusya-Ukrayna krizini daha da alevlendiriyorlar. Bütün dünya bu kadar büyük sıkıntının içindeyken Türkiye için güçlü olmak artık bir tercih değildir. Türkiye bugün güçlü olmaya mecburdur. Türkiye ancak başında güçlü bir liderle güçlü olur. Türkiye ancak başında dünya devletleri tarafından da sayılan, saygı duyulan hem masada hem sahada güçlü olan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güçlü olur. Bu millet, ferasetiyle bunu gördü ve 14-28 Mayıs seçimlerinde de tercihini Cumhurbaşkanı'mızdan yana kullandı."

CHP'yi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Kaya, "CHP'nin Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanı'mıza yaptığını esefle kınıyoruz. Bu ülkenin İçişleri Bakanı'na adeta komisyona girmesinin önüne set kurmuş, terör örgütünün elebaşlarıyla yakın ilişki içindeki DEM Parti'nin Meclise getirdiği vandalizmi bakanımıza karşı sergilemişlerdir. Bu millet bunun hesabını da sorar. Meclis konuşma, müzakere yeridir. Meclis asla ve asla vandalizm, şiddet yeri değildir. Bunu da öğrenecekler." ifadesini kullandı.

"Hayallerinizi gerçekleştirmek için yola çıkmış kadrolarız"

Kaya, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana her kadının güvende olması için çalıştığını vurgulayarak, bu alanda yaptıkları çalışmaları anlattı.

Ülkenin tüm kadınlarını kucakladıklarını ve hepsinin eşit bir şekilde tüm haklarına sahip olması için mücadele ettiklerini dile getiren Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkenin tüm kadınlarının eşit bir şekilde eğitim almasının önündeki engeli kaldırdı. CHP zihniyeti yasakçı, bu ülkenin kadınlarını, kızlarını ayrıştıran, camileri kapatan bir zihniyetti ve hiç değişmediler. Değişmiş gibi bir algı yapmaya çalışsalar da bugün hala aynı yasakçı zihniyeti taşıdıklarına adınız gibi emin olabilirsiniz. Biz bu ülkenin kadınlarının 'başı açık, başı kapalı' her tür kılık kıyafetinde, etnik kökeninde ayrım yapmaksızın en ileri seviyeye erişmesi için mücadele ettik. Bu ülkenin başı örtülü ya da başı açık kızları hayal kursunlar, cumhurbaşkanı, bakan, milletvekili, subay, asker, hakim, başsavcı olmayı hayal etsinler. Bu ülkenin kadınları, genç kızları hayallerinizi lütfen sınırlandırmayın. AK Parti kadroları, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sizin hayallerinizi gerçekleştirmek için yola çıkmış kadrolarız."

"İsrail bayraklarıyla PKK'nın bayrakları Avrupa sokaklarında yan yana dalgalanıyor"

Daha sonra AK Parti Sapanca 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Kaya, buradaki konuşmasında da bu coğrafyada 1000 yıldır kardeşçe yaşandığını söyledi.

Bu coğrafyada planları ve hain emelleri olanların farklı farklı mihraklar üzerinden hesap görmeye çalıştığını belirten Kaya, "İsrail bayraklarıyla PKK'nın bayrakları Avrupa sokaklarında yan yana dalgalanıyor. Bu coğrafyada, topraklarda kardeşliğimize, birlik ve beraberliğimize kastedenlerin kim olduğunu artık bu millet çok iyi görüyor." dedi.

Kaya, türlü türlü oyunlarla aralarına nifak sokmak isteyenlerin heveslerinin kursaklarında kaldığını ve kalmaya devam edeceğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Hiçbir şekilde İsrail uşaklarının, taşeronlarının, terör örgütlerinin soktukları nifaklara gelmedik, gelmeyeceğiz. Görevimiz, sorumluluğumuz düne göre biraz daha fazla. Bu zor coğrafyada maalesef bugün görüyoruz ki İsrail, hain emellerine adım adım yaklaşmak için - ki biliyorsunuz bu topraklar da onların hedeflerinde - gözü kararmış bir şekilde Filistin'i yerle yeksan etti. Gazze'de on binlerce masum çocuğu, on binlerce masum kadını bütün dünyanın gözü önünde katletmeye devam ediyorlar. Yetmedi Lübnan'a saldırıyorlar."

Uluslararası Ceza Mahkemesince İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarıldığına işaret eden Kaya, "Cumhurbaşkanı'mızın Birleşmiş Milletler kürsüsünden bütün dünyanın liderlerinin gözüne bakarak 'Dünya 5'ten büyüktür ve bu adaletsiz sistem değişmelidir.' dediğinde aslında bütün dünyanın liderinin de teker teker Cumhurbaşkanı'mıza hak verdiğini gördük." dedi.

Kongrelere, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar ve Murat Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti MKYK Üyesi Hülya Terzioğlu, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.