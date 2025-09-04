AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Ordu'da konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Partimizin siyaseti, 24 sene önce problemleri altında ezilen Türkiye'ye adeta özgüven aşıladı." dedi.

Kaya, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında Altın Ordu ilçesindeki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Ordu'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hayata geçirilen projelerle Ordu'nun gelişimine, geleceğine adeta ışık tuttuklarını belirten Kaya, "Ordulular, AK Parti'mize verdikleri güçlü destekle bizlere sorumluluğumuzu hep daha da fazla hatırlatan kıymetli bir emaneti teslim ettiler." diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında 81 ilde saha çalışmaları yaptıklarını ifade eden Kaya, Ordu'da da toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelerek istişare yapacaklarını, milletle hemhal olacaklarını anlattı.

Kaya, AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözüyle yola çıktığının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Partimizin siyaseti, 24 sene önce problemleri altında ezilen Türkiye'ye adeta öz güven aşıladı. Türkiye'nin çok ciddi anlamda kutuplaştığı, Türk siyasetinin kendine çıkış aradığı bir dönemde ülkemizin kronik sorunlarını çözmek için adeta kendini adayan kadrolarla yola çıktı. Çok kısa bir sürede ülkenin çok büyük, kronikleşmiş sorunlarına bir bir çözüm ürettik. Milyonların umudu haline dönüştük ve gerçekten de toplumun her kesiminden muazzam bir teveccüh gördük. Adeta yorulmuş, kendini tükenmiş hissetmiş, gelecekten ümidini kesmiş, karamsarlık girdabına sürüklenen bir milletin umutlarını yeniden ayağa kaldırdık, yeniden dirilttik."

"Sadece seçim süreçlerinde değil, biz her zaman milletimizin yanında olduk"

Bu süreçlerin tamamının, AK Parti'nin milletle kurduğu çok sıkı bir gönül bağı sayesinde gerçekleştiğine işaret eden Kaya, "24 yıldır hiç kesinti vermeden her zaman milletimizle bir arada olmamız, onların dertleriyle hemhal olmamız ve o dertlere çözüm üretmek için seferberlik ruhuyla çalışan kadrolar sayesinde gerçekleşti. Sadece seçim süreçlerinde değil, biz her zaman milletimizin yanında olduk." dedi.

Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Halka hizmet, Hakk'a hizmettir" sözünü de anımsatarak, "Gerçekten biz de bu millete hizmetkar olmayı bir şeref, milletimiz için çalışmayı, ter dökmeyi de bir ibadet bildik." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Kaya ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti'ye katılan üç Çaybaşı Belediye Meclisi üyesine rozet taktı.