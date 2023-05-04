Ak Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Bozgeyik: "Gaziantep spor turizminin odağı olacak"

GAZİANTEP - Spor Toto Teşkilatı Başkanı ve Ak Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Bünyamin Bozgeyik basın toplantısı düzenleyerek, gençlere ve spor faaliyetlerine yönelik projelerini açıkladı.

Bozgeyik, Gaziantep'i spor turizmi olarak en üst konuma taşımak ve 700 milyar doları bulan spor turizmi gelirlerinden ülkenin ve Gaziantep'in payını alması yönünde projeleri ve Gaziantep'i spor turizminin önde gelen merkezlerinden biri haline getirme hedefleri olduğunu söyledi. Gaziantep'in spor turizmi ile Gaziantep ve Türkiye'ye döviz kazandıracağından bahsede Ak Parti Milletvekili adayı Bünyamin Bozgeyik, "Temel hedeflerimizin başında yılda yaklaşık 700 milyar doları bulan spor turizmi pastasından Gaziantep ve ülkemize döviz kazandıracak projeler üretmek var. Hazırlanan tesisler ve sportif alt yapının ulusal ve uluslararası kulüplerin kampları için pazarlanmasını sağlamak, şehrimizi spor turizminin önde gelen merkezlerinden biri haline getirmek var" dedi. Gençlere yönelik projelerle Gaziantep'e fayda sağlayacağını söyleyen Bozgeyik, "Gaziantep yaklaşık 3 milyon nüfusa sahip ve Türkiye'nin önemli sanayi şehirlerinden biri. Nüfusumuzun yaklaşık 500 bine yakını da 18-24 arası gençlerden oluşuyor. Biz de bu genç nüfusu ve dinamizmi kullanacak projelerle şehrimize fayda sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Yatırımlar ile gençleri spor ile buluşturmayı hedeflediğini belirten Bozgeyik, "2002 yılında Gaziantep'te 73 spor kulübü ve 5 bin 219 sporcu bulunuyordu. 2022 yılı sonu itibariyle sporcu sayımız 305 binin üzerinde, spor kulübü sayımız ise bin 37. ve 70 bine yakın genç kardeşimiz, gençlik merkezi üyesi oldu. 20 yılda yaklaşık 2 milyar TL Gaziantep'e sadece spor tesisleri için yatırım yapıldı. 20 yılda spor tesisi sayımız 42'ye çıktı ve 5 gençlik merkezi oluşturuldu. Yurtların kapasitesi 2 bin 123'den 12 bin 810'a yükseldi. Bu hizmetlerin artırılmasını ve mevcut yatırımların spor endüstrisi ile birleştirilmesini hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Yapılan spor tesislerini çocuk ve gençlerin aktif bir şekilde kullanımına açılacağı yönünde projeyi açıklayan Bozgeyik, "Spor toto Teşkilat başkanlığındaki tecrübemizin sonunda Gaziantep'imizden milletvekili adayı olarak vatandaşlarımızın karşısındayız. Bu güne kadar yapmış olduğumuz. Yaklaşık 2 milyar TL'lik tesis yatırımlarının neticesinde bugün artık spor tesislerimizin aktif bir şekilde gençlerimiz ve çocuklarımız tarafından kullanılmasıyla ilgili projelerimizi başlatıyoruz" diye konuştu.