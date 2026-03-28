AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan taksici esnafına ziyaret

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, taksi duraklarını ziyaret ederek esnafın taleplerini dinledi. Albayrak, şehirdeki trafik sorunlarını çözmek için rasyonel projeler gerektiğini vurguladı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, kentte vatandaşlara hizmet veren taksi duraklarını ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Albayrak'ın ziyarette taksicilerin taleplerini ve önerilerini dinlediği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albayrak, şehrin nabzını tutan taksicileri dinlediklerini kaydederek, misafirperverlikleri için esnafa teşekkür etti.

Esnafın her meselesinde bir telefon kadar yakın olduklarını vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

"Tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı ve bereketli kazançlar dilerim. Eskişehir trafiğinin çözümü 'arabasız pazar' gibi popülist yaklaşımlar değil şehre yeni arterlerin açılması, sinyalizasyon optimizasyonu ve tramvayın geçiş önceliği sorunlarının lokasyonlara göre rasyonel projelerle giderilmesidir. Yıllardır bunun farkına varamayan CHP'liler tarafından yönetilen Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde yapılacak ilk iş, şehirde trafik sorunu olduğu kabul etmek ve ona göre aksiyon almak olmalıdır. Şehrin hala bir ulaşım master planı yok. Veriye dayalı, bilimsel ve uzun vadeli bir planlama olmadan atılan her adım, trafik keşmekeşini büyütmekten başka bir işe yaramayacaktır. Eskişehir'in geleceği günü kurtaran politikalarla değil vizyoner, teknik ve rasyonel bir ulaşım stratejisiyle inşa edilmelidir. Bu planın yokluğu, şehrimizin ulaşım vizyonundaki en büyük boşluktur."

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
