AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, 209 firmanın katıldığı çalıştayda yer aldı

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 'Savunma ve Havacılık Sektöründe Alt Yüklenici ve Tedarik Yönetimi Çalıştayı'na katılım sağladı.

Çalıştay, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ün katılımıyla gerçekleştirildi. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak da, programda yer alan isimler arasındaydı. Konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Albayrak, "209 firmamızın katılımı ve binin üzerinde B2B görüşmeyle; ana yüklenicilerimizden tedarikçilerimize kadar sektörümüzün tüm paydaşları arasında güçlü bir iş birliği zemini oluşturuldu. Tam bağımsız savunma sanayii hedefimiz doğrultusunda sürdürülebilir başarıyı ortak akılla inşa etmeye devam. Organizasyona ev sahipliği yapan BTSO ve BASDEC başta olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı