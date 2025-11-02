Haberler

AK Parti Edirne İl Danışma Meclisi Toplantısı Gerçekleşti

Güncelleme:
AK Parti Edirne Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında, parti üyeleri Edirne'nin sorunlarına ve yerel hizmetlere dair görüşlerini paylaştı. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Ali Yıldız, Türkiye'nin mazlumlara umut olduğunu ve Edirne'nin ihtiyacı olan hizmetlerin geleceğini vurguladı.

Ak Parti Edirne Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleşti.

Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Haydar Ali Yıldız, kentteki bir tesiste düzenlenen toplantıda, Ak Parti'nin Türkiye'ye önemli eserler kazandırdığını söyledi.

Türkiye'nin mazlumlara umut olmaya devam ettiğini belirten Yıldız, "Bunun taşıyıcı kolonları sizlersiniz. Her birinize ayrılmış olan bu yerler size bir sorumluluk yüklüyor. Omuzlarınızda bir ağırlık hissedeceksiniz. Edirne'nin sorunları omuzlarınızda. Birilerinin umurunda değil. Onlara göre bir cümle her şeyi götürüyor. 'Edirne'de su yok' diyorsunuz, 'dağ başını duman almış' diyor. 'Edirne'ye su gelmiyor' diyorsunuz, 'gümüş dere durmaz akar' diyor. Bu zihniyete Edirne bir gün 'hayır' diyecek." diye konuştu.

Yıldız, Ak Parti'nin yerel hizmet anlayışının Edirne'ye de geleceğini dile getirdi.

Türkiye'ye, Cumhuriyet'i taçlandırarak hizmetlerde bulunduklarını ifade eden Yıldız, "Cumhuriyet'in 102. yılını yeni Kaanlarla savunma sanayimize ilave unsurlar katarak kutladık. Ondan önce Togg'larımızla 100. yılda aynı şekilde, savunma sanayimizin o dev yatırımları her anlamda ortaya çıkıyor. Cumhuriyetimiz her anlamda böyle taçlanacak, böyle eserlerle, hizmetlerle kutlanacak." dedi.

"Çok ciddi bir su problemi yaşanıyor"

Ak Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da hızlı trenden Edirne Sarayı'nın ihyasına, yeni organize sanayi bölgesinden sıcak asfalta kadar Edirne'ye önemli hizmetler yaptıklarını dile getirdi.

Hizmetin yerelde başladığını bilen bir partinin mensubu olduklarını ifade eden Aksal, "Maalesef Osmanlı'nın kadim başkenti Edirne'miz yerelde hak ettiği hizmeti almıyor. Her zaman diyoruz. CHP belediyeciliği çöp, çamur, çukur belediyeciliği. Maalesef bu dönemde de çok ciddi bir su problemi yaşanıyor. Biz, Edirne söz konusu olanca her konuda destek veriyoruz." diye konuştu.

Ak Parti İl Başkanı Belgin İba da tüm teşkilatın büyük emek vererek çalıştığını belirterek Ak Parti'nin Edirne'de üye sayısını artırdığını söyledi.

Gündüzleri üye kaydı, akşamları ise ev ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirten İba, "Aramıza katılan yeni üyelerimizle birlikte yürümekten mutluluk duyuyoruz. İnşallah önümüzdeki aylarda üye buluşmalarıyla da onlarla bir araya geleceğiz." dedi.

Ak Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Yıldız Yeşilyurt ve İl Gençlik Kolları Başkanı Barış Gündoğdu da vatandaşların sorunlarına çare bulmak için sıkılmadık el bırakmayacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından partililer talep ve önerilerini divan üyelerine iletti.

Toplantıya, AK Parti Edirne İl Koordinatörü Hülya Özdağ Özen ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Politika
