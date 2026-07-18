Denizli AK Parti Kayıhan Pazarının nabzını tuttu

Ak Parti Denizli teşkilatı, saha çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve Pamukkale İlçe Başkanı Osman Özpek, Kayıhan Pazaryerini ziyaret etti.

Pazar tezgahlarını tek tek gezen AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve İlçe Başkanı Osman Özpek ile yönetim kurulu üyeleri, pazar esnafına hayırlı ve bereketli işler dileğinde bulundu. Esnafın ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan parti kurmayları, hem sektörün genel durumunu değerlendirdi hem de esnafın taleplerini birinci ağızdan not etti.

Ziyaret esnasında sadece esnafla değil, mutfak alışverişi için pazarda bulunan vatandaşlarla da yakından ilgilenen Subaşıoğlu ve Özpek, vatandaşlarla sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştirdi. Alışveriş yapan Denizlililerin öneri, talep ve beklentilerini dinleyen AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Bizim siyasetimizin temelinde insanımız var. Bugün de Kayıhan Pazaryeri'nde hem esnafımızın hem de hemşehrilerimizin nabzını tuttuk. İlettikleri her bir talep ve öneri, bizim için çalışmalarımızda birer yol haritasıdır" mesajını verdi.

Pazar esnafı ve vatandaşlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerini dinleyen ve taleplerine kulak veren AK Parti heyetine teşekkür etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı