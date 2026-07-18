Haberler

Denizli AK Parti Kayıhan Pazarının nabzını tuttu

Denizli AK Parti Kayıhan Pazarının nabzını tuttu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Denizli İl Başkanı ve Pamukkale İlçe Başkanı, Kayıhan Pazaryeri'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi.

Ak Parti Denizli teşkilatı, saha çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve Pamukkale İlçe Başkanı Osman Özpek, Kayıhan Pazaryerini ziyaret etti.

Pazar tezgahlarını tek tek gezen AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve İlçe Başkanı Osman Özpek ile yönetim kurulu üyeleri, pazar esnafına hayırlı ve bereketli işler dileğinde bulundu. Esnafın ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan parti kurmayları, hem sektörün genel durumunu değerlendirdi hem de esnafın taleplerini birinci ağızdan not etti.

Ziyaret esnasında sadece esnafla değil, mutfak alışverişi için pazarda bulunan vatandaşlarla da yakından ilgilenen Subaşıoğlu ve Özpek, vatandaşlarla sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştirdi. Alışveriş yapan Denizlililerin öneri, talep ve beklentilerini dinleyen AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Bizim siyasetimizin temelinde insanımız var. Bugün de Kayıhan Pazaryeri'nde hem esnafımızın hem de hemşehrilerimizin nabzını tuttuk. İlettikleri her bir talep ve öneri, bizim için çalışmalarımızda birer yol haritasıdır" mesajını verdi.

Pazar esnafı ve vatandaşlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerini dinleyen ve taleplerine kulak veren AK Parti heyetine teşekkür etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Biyografiyi sildi, telefonları kapattı! Bir milletvekili daha AK Parti'ye geçebilir

Biosunu sildi, telefonu kapalı! Bir vekil daha AK Parti'ye geçiyor
Avukat Ece Güner cezaevinden Haluk Levent'i bombaladı

Cezaevindeki avukat, Haluk Levent'i bombaladı
Görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'den geriye bu sözler kaldı

Gece yarısı görevden alınan validen geriye bu sözler kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büyük skandal! Cami imamı tekel bayisini dualarla açtı

Büyük skandal! Cami imamı tekel bayisini dualarla açtı
Bir aldatma vakası daha! Sonu çok kötü bitti

Bir aldatma vakası daha! Sonu çok kötü bitti

Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi

Erkek alarmı! 2 bin 600 yıllık Hanedan Yasası değişti
5 büyüklüğünde depremle sarsılan Malatya'yı tedirgin edecek uyarı

Peş peşe depremlerle sarsılan ilimize korkutan uyarı
Locası iptal edilen Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a zehir zemberek sözler

Kriz büyüyor! Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a zehir zemberek sözler
Babacan'dan sürpriz çıkış: 5 bakanı arayıp tebrik ettim

"5 bakanı arayıp tebrik ettim"
Öyle bir etekle dans videosu çekti ki annesi hemen müdahale etti

Öyle bir etekle dans videosu çekti ki annesi hemen müdahale etti