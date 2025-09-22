AK Parti'den Türkiye Yüzyılı Buluşmaları vurgusu

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, "Amacımız belli, çalışacağız, başaracağız. Bugüne kadar nasıl çalıştık, nasıl başardıysak, bundan sonra da aynı şekilde çalışıp başaracağız. Bu kadrolarla başaracağız, sokağa çıkacağız, vatandaşın derdini dinleyeceğiz ve vatandaşımızın derdini çözüme kavuşturacağız." dedi.

Öğütken, AK Parti Karabük İl Başkanlığında " Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti olarak 24 yıl önce çıktıkları yürüyüşte her gün daha iyi işler yaparak ilerlediklerini söyledi.

Yurdun her yerinde 81 ilde bu buluşmaları gerçekleştirdiklerini belirten Öğütken, buluşmaların finalini 26 Eylül'de İstanbul'da yapılacak güzel bir organizasyonla yapacaklarını kaydetti.

Ahmet Baha Öğütken, bu süreçte "Mavi Vatan" ve "Çelik Kubbe" ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında gençleri ve vatandaşları bilgilendirdiklerini anlattı.

Ekonomiyle ilgili çok önemli çalışmalar yaptıklarını aktaran Öğütken, "Geçen seneyle bu yıl arasında yüzde 35'lik enflasyonda düşüş yaptık. Bu önemli bir çalışma. Hedefimiz, tek hanelere indirmek. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz, ülkemizin başında maalesef çok sıkıntılı günlerden geçtik. Depremlerden geçtik. 11 ilimiz depremlerden dolayı çok büyük bir afet geçirdi. Bunların yapılmasıyla ilgili çalışmalar yaptık." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında geriye dönüp bakıldığında terörle mücadeleye 2 trilyon doların harcandığı bilgisini paylaşan Öğütken, şöyle devam etti:

"Bu para halkımıza dağılsaydı, bu para sanayiye girseydi, bu para hepimizin ceplerine girseydi, herhalde ekonomik sıkıntımız olmazdı. Onun için 'Terörsüz Türkiye' ile alakalı önemli çalışmalar yapıyoruz. Sayın Devlet Bahçeli'nin başlattığı, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın destek olduğu ve Meclisimizde de toplantılar yapıldığı, bununla alakalı komisyonlar kurulduğu çalışmalar devam ediyor."

"Adil ve adaletli bir seçim olmadığına inanıyoruz"

Öğütken, muhalefetin verdiği sözlerin arkasında durmadığını belirterek, "Durmadığı gibi de birbirlerini yiyorlar, birbirlerini ihbar ediyorlar, birbirleriyle kavga ediyorlar, birbirlerinin paralarını paylaşamamalarının rezilliklerini görüyoruz. Dönüyoruz bakıyoruz arkamıza, yine AK Parti'ye bunu fatura etmeye çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yerine başkan vekilinin seçilmesini değerlendiren Öğütken, "AK Parti'nin oylarında arada bir tane harf eksik veya altına çizgi konmuş. Bundan dolayı sayılmayan oylar oldu, ilk biliyorsunuz, 19 oyla AK Parti adayı kazanmıştı. Arkasından iptal ettiler. Herhalde hukuka gidecek bir şey. Çünkü adil ve adaletli bir seçim olmadığına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Toplantıya, AK Parti MKYK Üyesi Fatih Şahin, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ile partililer katıldı.