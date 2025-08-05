AK Parti'den Hızlı Tren ve Terörle Mücadele Vurgusu

Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Bugün Türkiye'de önemli bir günü yaşıyoruz. Saat 11.00'de Meclis Başkanımızın açılış konuşması, gerçekten tarihi bir konuşmaydı. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu en iyi şekilde özetleyen; nasıl çıkılacağını, çıkıldığı takdirde nasıl koşar adımlarla hedefe hızlı bir şekilde ilerleyeceğini gösteren bir konuşma şekliydi" dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Talas ilçesinde 'Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi Tanıtım Programı' gerçekleştirildi. Programa AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Garnizon Komutanı Volkan Ersun Acar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç katıldı. Ankara- Kayseri Hızlı Treni'nin 139 artı 3 kilometrelik bağlantı yolunu incelediklerini aktaran Elitaş, "Maşallah çok hızlı gidiyor. Toplam olarak baktığımızda yüzde 10 da 9'luk kısmı tamamlanmış. Sanat yapılarının nezdinde baktığımızda yüzde 40'lık kısmı tamamlanmış ki inşallah hızlı bir şekilde hızlı trenimiz hayata geçecek. O zaman Kayseri- Ankara 1 saat 45 dakika, İstanbul- Ankara Süper Hızlı Treni de hayata geçtiği takdirde 2,5 saatlik İstanbul- Ankara, demek ki uçakla gider gibi hızlı trenle İstanbul'a ulaşmak mümkün olacak. Kayseri- Ankara otoyolunun bağlantı yolu 98 artı 12 kilometrelik yolda projesi ihale edildi. Bir proje yapılması demek, o projenin bitmesi demek artık yolun yapımının en önemli kısmının aşılması demek. İnşallah bunları da en kısa zamanda hayata geçirerek değerli Kayserili hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

'MECLİS BAŞKANIMIZIN AÇILIŞ KONUŞMASI, TARİHİ BİR KONUŞMAYDI'

Bugün, Türkiye'de önemli bir günü yaşadıklarını belirten Elitaş, "Bugün Türkiye'de önemli bir günü yaşıyoruz. Meclis Başkanımızın başkanlığında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 48 üyenin katıldığı, TBMM'de grubu olan siyasi partilerin yanında, bir milletvekili ile dahil olsa temsil edilen siyasi partilerin temsilcileriyle birlikte 48 komisyon üyesi arkadaşımız toplantı yaptılar. Saat 11.00'de Meclis Başkanımızın açılış konuşması, gerçekten tarihi bir konuşmaydı. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu en iyi şekilde özetleyen; nasıl çıkılacağını, çıkıldığı takdirde nasıl koşar adımlarla hedefe hızlı bir şekilde ilerleyeceğini gösteren bir konuşma şekliydi" diye konuştu.

'TBMM'DEKİ İLK TOPLANTISINI YAPAN TERÖRLE MÜCADELE KOMİSYONU ÇOK ÖNEMLİ'

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yılında olunduğuna değinen Elitaş, "Ama terörle tanıştığımızdan bu yana 41 yıllık bir süre geçmiş. O 41 yıllık süre içerisinde teröre harcadığımız paranın yatırıma dönüştüğünü düşünün. Terörle mücadeleye harcadığımız enerjimizin başka alanlara kalkınma için, büyüme için yapıldığını düşünün. Onun için bugün TBMM'deki ilk toplantısını yapan terörle mücadele komisyonu çok önemli. Bütün milletimizin terörün bitmesi için hamasetle uğraşanlara değil, gerçeklerle ve geleceği görenlerle birlikte olup insanların zihnini karıştıranların düşüncelerine değil, Türkiye'yi ileri bir seviyeye barışık bir şekilde 86 milyonun kucaklaştığı bir ülke için elinden gelen gayreti gösteren, 48 milletvekili tarafından temsil edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki o üyelerin çalışmalarına gönülden destek verip inşallah hayra vesile olmasını dilemekten başka yapacak bir şeyimiz yok" dedi.

'BURADA ÇOK ÖNEMLİ İKİ PROJEYİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ise "Burada çok önemli iki projeyi gerçekleştiriyoruz. Bu konuda değerli başkanvekilimizin ve milletvekillerimizin, belediye başkanımızın zaman zaman bakanlığımızdaki yaptığı toplantılar neticesinde Yozgat'tan Ankara- Kayseri hızlı tren hattında yaklaşık 119 kilometre ilerleme gerçekleştirdik. 140 kilometrelik bir hattı en kısa zamanda inşallah Kayserili vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Buradan bindiği zaman İstanbul'a, Ankara'ya, Türkiye'nin değişik yerlerine konforlu bir seyahat yapacak. Ankara- Niğde Otoyolu'nun devamı için gerçekten büyük bir mücadele ettiğine şahidim başkanımın da. Onun da neticesi geçtiğimiz günlerde de proje ihalesi yapıldı. Proje ihalesinin yapılması demek, bir proje için çok önemli ve kıymetli. İnşallah onun da tamamlanmasını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,