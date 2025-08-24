AK Parti'den görüştükleri vatandaşlara net mesaj: Öcalan'a af yok

AK Parti'den görüştükleri vatandaşlara net mesaj: Öcalan'a af yok
MHP lideri Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" süreci devam ederken vatandaşlarla yüz yüze toplantılar gerçekleştiren AK Parti kurmayları "Nereye gitsek, 'Öcalan'a af gelecek mi' sorusu ile karşılaşıyoruz. Böyle bir durumun olmadığını, gelecekte de olmayacağını anlatıyoruz. Sürecin sonunda herkes Öcalan'a af olmayacağını görecek" yorumunda bulunuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

VATANDAŞLARLA YÜZ YÜZE GÖRÜŞMELER YAPILDI

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AK Parti 'Terörsüz Türkiye' konusunda vatandaşın nabzını tuttu, sürece olan bakış açısını bizzat sahadaki çalışmalarla tespit etti. TBMM tatile girdikten sonra yaklaşık bir aydır 'Türkiye Buluşmaları' adı altında Türkiye'nin her yerinde toplantılar düzenleyen ve vatandaşla yüz yüze görüşmeler yapan AK Parti yönetimi ve milletvekillerinin ana gündem maddesi Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi oldu.

SÜRECE TOPLUMDAN BÜYÜK DESTEK VAR

Yaptıkları görüşme ve ziyaretleri genel merkeze de rapor eden AK Partililerin izlenimlerine göre, terörsüz Türkiye sürecine toplumdan büyük destek var. Toplumun neredeyse tamamı PKK'nın silah bırakma kararını destekliyor. Ama tam anlamıyla PKK'nın bunu sonuna kadar götüreceğine temkinli yaklaşılıyor.

"KONU ÖCALAN'A GELİNCE KAFALARINDA ÇOK SORU İŞARETİ VAR"

AK Partililer, sahadaki tespitlerini şöyle sıralıyor: Sürecin Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Bahçeli tarafından sahiplenilmesi, vatandaş nezdinde bir güven oluşturmuş. Ama bir merak da söz konusu. Konu Öcalan'a gelince kafalarında çok soru işareti var. Bazı çevreler de yanlış bilgilerle vatandaşın kafasını karıştırıyor. Nereye gitsek, 'Öcalan'a af gelecek mi' sorusu ile karşılaşıyoruz. Böyle bir durumun olmadığını, gelecekte de olmayacağını anlatıyoruz. Sürecin sonunda herkes Öcalan'a afolmayacağını görecek. Zaten kendisi de İmralı'dan çıkmak istemiyor.

"KİMSE ÖCALAN'A AF GETİRİLMESİNİ BEKLEMESİN"

Bunları vatandaşa bizzat anlatıyoruz. Burada önemli olan dünyada bu kadar kriz varken bölgemizde yaşanan gelişmeler ortada dururken, Türkiye kendi iç sorunlarına boğulmamalıdır. İçine kapanmamalıdır. Terörsüz Türkiye süreci de bir anlamda iç cephenin güçlendirilmesi için başlatıldı. Devlet tüm dikkati ve özeni ile süreci işletiyor. Bunları anlatıyoruz. Kimse Öcalan'a af getirilmesini beklemesin. Bunu kesinlikle gündeme getirmeyeceğimizi, örgütle herhangi bir pazarlık olmadığını tekrar tekrar anlatıyoruz. Bir ay önceye göre, vatandaşın kafası netleşmiş görünüyor.

EKONOMİYİ DE ETKİLEYECEK

Sahada vatandaşın en önemli gündem maddelerinden birinin de ekonomi ve hayat pahalılığı olduğunu belirten AK Parti kaynakları, vatandaşa 'Enflasyonda düşüş trendinin devam ettiğini, enflasyon düştükçe ve Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşması durumunda bunun ekonomiye de olumlu yansımaları olacağını, alım gücünün artacağını' anlattıklarını kaydetti. AK Parti kurmayları, sahadaki çalışmaları sırasınca en fazla emekli maaşları ile ilgili şikâyet aldıklarını da ifade etti.

Erdem Aksoy
Haberler.com
Yorumlar

Haber YorumlarıErol Birol :

Bu adama terörü bitir silahları imha et gel mecliste konuş demedilermi? Bunlar sahiden bu milleti bu kadar aptalmı zannediyorlar?

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıekrem celebi :

Seçimden sonra af var seçime kadar af yok.Biz bu senaryoları çok vördük. Akp de gelse CHP de gelse seçimden sonra af cıkacak.belki bir tek zafer partisi ve yeniden refah Partisi iktidara gelirse af cıkmaz

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUzman Yorumcu:

bebek katiline af var mı.? yok..! doğu,güneydoğuya özerklik var mı..? yok..! peki bu cinayet şebekesinin başına güneş mi geçti,yoksa allahın ilahi sopası değdi de hidayete gelerek mi silah bıraktılar..? 86 milyonu aptal zannediyorlar..!

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKardan Adam:

ARADAN SIYRILIP CHP YE YIKMAYA CALISIYORLAR SARK KURNAZLARI

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

2.FETÖ DEVRİ YAŞANIYOR MİLLET ÖLÜM UYKUSUNDA

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
