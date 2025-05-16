AK Parti'den Dijital Teknoloji ve Yapay Zeka Seferberliği

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, partisinin dijital teknoloji ve yapay zeka konusunda seferber olduğunu belirterek, " Türkiye Yüzyılı'nı hayata geçireceksek, bu aynı zamanda dijitalin yüzyılı olacak." dedi.

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İleri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küresel ölçekte önemli bir teknolojik dönüşüm süreci yaşandığını belirtti.

Yapay zekanın özellikle ön planda olduğu bir dönemden geçildiğini vurgulayan İleri, "Bu dönüşümün, sanayi devriminden bile daha önemli etkiler ortaya koyabileceğini hep birlikte görüyoruz. Özellikle diplomasi ve uluslararası siyaset alanındaki açıklamalara baktığımızda, ülkelerin yapay zekayı stratejik bir alan olarak benimsediği açıkça görülüyor." diye konuştu.

"Adil teknoloji yaklaşımı"

Ömer İleri, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı olarak süreci yakından takip ettiklerini, blokzincir ve yapay zeka gibi yeni gelişen alanlarda önemli çalışmalar yürüttüklerini ve stratejik yol haritalarını hayata geçirdiklerini vurguladı.

Teknolojiye bakış açılarının "insan odaklı dijital dönüşüm" olduğunu belirten İleri, "Türkiye, teknolojiyi geliştiren lider ülkelerden biri olacak. Daha da önemlisi kendi teknoloji kültürünü, ürün tanımlarını ortaya koyacak. Teknolojinin toplum üzerindeki etkilerini gözeterek adil teknoloji yaklaşımıyla bunu yapacak. Türkiye'nin geliştirdiği teknolojiler daha adil bir dünyanın inşasında etkin, insan dostu teknolojiler olacak." ifadesini kullandı.

Teknolojinin doğru tasarlanması gerektiğine dikkati çeken İleri, "Teknolojiyi, yanlış tasarladığınız takdirde ne kadar tedbir alırsanız alın, ne kadar regülasyon ortaya koyarsanız koyun, o teknoloji insanın zaaflarını suistimal etmeye gider, istemediğimiz durumların ortaya çıkmasına sebep olur. Bizim deyimimizle 'adil teknolojiyi' hayata geçirmek fevkalade önemli. Parti olarak bu vizyonu çiziyoruz. " mesajını verdi.

Türkiye'nin siber güvenlik ve teknoloji alanında söz sahibi ülkelerden biri olmak istediğini, bu kapsamda çalışmaların devam ettiğini vurgulayan İleri, şunları söyledi:

"AK Parti siyaseti dijital teknolojiler ve yapay zeka noktasında seferber olmuş durumda. Türkiye Yüzyılı'nı hayata geçireceksek bu bir yönüyle de dijitalin yüzyılı olacak. Türkiye'nin kendi teknoloji kültürünü oluşturduğu, kendi ürün tanımlarını yaptığı, kendi kavramlarını, iş modellerini dünya literatürüne kazandırdığı bir süreç olacak. Bu istikamette çalışmalarımıza devam ediyoruz."

"Siber güvenlik ekosisteminde yeni dönem"

Ömer İleri, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi kapsamında yürütmenin ilgili kurumları tarafından çeşitli çalışmaların hayata geçirildiğini, Siber Güvenlik Başkanlığının kurulmasıyla birlikte Türkiye'nin siber güvenlik yaklaşımında merkezileşmenin sağlandığını ifade etti.

İleri, "Siber Güvenlik Başkanlığı, siber güvenlik ekosisteminin milletimizin, ülkemizin çıkarları noktasında doğru yapılanması anlamında yönetilmesini sağlayacak. Kamu kurumlarımızın ve kritik altyapılarımızın kullandıkları siber güvenlik çözümleri noktasında bir anlamda bir onay ve sertifikasyon mercii olacak. Bunun da ötesinde ekosisteme standartlar getirecek. Siber güvenlik ekosisteminin topyekun çıta yükseltmesinden bahsediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Siber güvenliğin "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonunun önemli itici güçlerinden biri olduğunu anlatan İleri, şunları kaydetti:

"Milli teknolojinin önemini, 'mavi ekran' krizinden Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki siber saldırılara kadar geniş bir yelpazede gördük. Bu süreçlerde dijital platformların etkisi de net şekilde ortaya çıktı. Türkiye, büyük bir dijital alan yöneten, yerli ve milli teknolojiler geliştiren, e-Devlet gibi kapsamlı bir sistemi hayata geçiren bir ülke olarak siber güvenliğe doğal olarak büyük önem veriyor."

Yapay zeka

İleri, yapay zekanın verimliliği, hızı ve odaklanmayı arttıran bir teknoloji kümesi olduğunu belirtti.

Yapay zekanın insanın yerini alamayacağını, ancak yapay zekayı etkin kullananların kullanamayanların yerini alacağını vurgulayan Ömer İleri, "Teknolojide parti ve millet olarak bize düşen, bu alanları anlamak, içselleştirmek, doğru şekilde kullanmak ve lider konuma gelmektir. Yapay zekaya da bu perspektiften yaklaşmak gerekiyor. Bugün internet teknolojilerini kullanmadan ilerleme kaydetmenin imkansız olduğu açıkça görülüyor." dedi.